Prioriza GEM acciones a favor de la niñez y la adolescencia mexiquense

Toluca, Estado de México, .- En el marco de la Séptima Sesión Ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) del Estado de México, presidida por el Secretario Ejecutivo del Sipinna Nacional, Ricardo Bucio, y el Coordinador de Seguimiento, Igualdad de Género y Apoyo Técnico de la Secretaría General de Gobierno mexiquense, Luis Fernando Morales, se abordaron las acciones pertinentes para la atención y protección de este sector de la población durante la actual emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2.



A nombre del Secretario General de Gobierno, Alejandro Ozuna Rivero, el funcionario estatal señaló que priorizar los programas y acciones para la protección integral de la niñez y la adolescencia mexiquense, ha sido un eje de las políticas de la administración del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, por lo que llamó a los integrantes de este Sistema a continuar impulsando dichas acciones con el fin de prevenir problemas como la deserción escolar, la violencia y el trabajo infantil, entre otras, especialmente en el marco de la pandemia por COVID-19.



Ricardo Bucio coincidió en que estas tareas son indispensables y necesarias para que cada niña, niño y adolescente tenga la posibilidad de salvaguardar su salud y asegurar que todos tengan condiciones para permanecer inscritos en la escuela, y no caer en situación de deserción escolar y de trabajo infantil no permitido o trabajo adolescente peligroso.



En este sentido, y como parte del conversatorio en línea que tuvo lugar en la citada Sesión, en torno a ¿Por qué priorizar la atención a la niñez y la adolescencia?, realizado entre Sipinna Nacional y del Edoméx, Bucio propuso a los integrantes del Sistema enfatizar el cuidado y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, desde la perspectiva municipal y de cada dependencia de Gobierno que detecte casos en su actuar.



En esta sesión virtual de trabajo, la Secretaria Ejecutiva del Sipinna estatal, Olga María Esquivel, dio a conocer que las acciones en esta materia se agruparon en temas específicos como servicios de salud, alimentación y actividad física, Registro Civil, prevención y atención de violencias, así como educación, apoyo a los ingresos de los hogares, agua potable, grupos en situación de vulnerabilidad, como niñas y niños migrantes, justicia penal, prevención de la violencia digital y participación de niñas, niños y adolescentes.



El objetivo, dijo, es mantener los servicios básicos y no dejar en estado de vulnerabilidad a niñas, niños y adolescentes mexiquenses durante la actual contingencia sanitaria.





’Realizar nuestro máximo esfuerzo de manera coordinada permitirá brindar protección de manera integral a la niñez y adolescencia mexiquense", señaló, ante la Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), Zulema Martínez, así como de representantes de la sociedad civil y secretarios de ayuntamientos de diferentes municipios de la entidad que participaron en este foro virtual.



Resaltó que la participación de la sociedad y las familias es importante en la protección de la infancia y la adolescencia, toda vez que esta última es el núcleo primario para garantizar los derechos de este sector.



Agregó que buscan visualizar la importancia de ir modificando las interacciones sociales a fin de reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, y reconocer también que son víctimas de distintos tipos de violencia.



Finalmente, la Comisionada Presidenta del Infoem propuso a los integrantes del Sipinna analizar las posibles acciones a realizar por parte de las instancias que representan, con el fin de prevenir situaciones de violencia digital o de mal uso de datos personales en plataformas virtuales que vayan en perjuicio de integrantes de este sector.