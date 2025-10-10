Priorizan justicia social para personas del campo; beneficia a 170 mil productores

TOLUCA, Estado de México.– Con el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez llegó la justicia social al campo mexiquense, destacó María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo, durante su comparecencia ante el pleno de la LXII Legislatura del Estado de México; aseguró que el impulso a los programas Por el Rescate del Campo, Transformando el Campo y Atención de Siniestros Agroclimáticos se ha traducido en más de 29 mil apoyos para 124 municipios, con beneficio a 170 mil personas.



’Hemos iniciado una etapa de reconstrucción, donde la política pública vuelve a tener rostro humano, donde escuchar al productor es tan importante como diseñar un programa y donde la justicia social rural ha vuelto a ser prioridad del Estado’, agregó ante diputadas, diputados y diputade locales.



Durante su intervención, la funcionaria señaló que, a través del Programa por el Rescate del Campo, se ha beneficiado a 17 mil 194 pequeñas unidades de producción, de las cuales, 9 mil 800 son unidades familiares.



De igual forma, el Programa Transformando el Campo ha llegado a 11 mil 859 unidades de producción, de las cuales 2 mil 304 corresponden a productoras y productores de granos básicos como maíz, avena, trigo y cebada.



Durante los dos primeros años de la Administración de la Maestra Delfina Gómez, la actividad pecuaria y acuícola se consolidó como una alternativa rentable y ambientalmente sostenible con acciones como la distribución de 38 millones de organismos acuícolas y una producción de más de 15 mil toneladas de pescado.



En materia de infraestructura hidroagrícola, se construyeron 82 obras de almacenamiento de agua, desde bordos hasta presas, y se dotó de sistemas de riego eficientes a 780 productores; se rehabilitaron cerca de 700 kilómetros de caminos saca cosecha, y se aplicaron más de 232 mil 699 metros cúbicos de material para revestimiento de caminos.



Ante la desigualdad en el precio del maíz, se implementó el Programa de Apoyo Complementario al Precio de Garantía del Maíz Blanco, que permitió entregar 16.6 millones de pesos a mil 255 productores, con 19 mil 600 toneladas acopiadas, ubicando al Estado de México en el cuarto lugar nacional de esta acción del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



Con el programa Atención de Siniestros Agroclimáticos se invirtieron 16.6 millones de pesos, en apoyo de 3 mil productores afectados por fenómenos naturales, cubriendo más de 4 mil hectáreas. A través del aseguramiento ganadero se protegieron más de 5 mil 500 cabezas de ganado.



Mediante el Fondo de Indemnizaciones a Productores Rurales Mexiquenses, se otorgaron 2.03 millones de pesos en indemnizaciones a 83 familias de productores que fallecieron en algún accidente ligado al trabajo en la producción rural.



A través de la Protectora de Bosques, el Estado de México cuenta con 80 predios certificados internacionalmente, y se redujo en más del 50 por ciento los incendios forestales; además se restauraron 2 mil 893 hectáreas con más de dos millones de árboles.



María Eugenia Rojano reconoció a las personas productoras del campo del Estado de México por su esfuerzo cotidiano, su conocimiento ancestral y su amor por la tierra, con lo que sostienen la riqueza alimentaria de nuestra entidad.



Finalmente, agregó que esta política estatal se alinea con la federal, primero con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha impulsado programas como Fertilizantes para el Bienestar, Producción para el Bienestar y Escuelas Cosechando Soberanía, que fortalecen el desarrollo rural y la autosuficiencia alimentaria.