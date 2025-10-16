Priorizan trabajos de bombeo en río Lerma para evitar inundaciones

LERMA, Estado de México.- La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez supervisó los trabajos que realiza la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el Cárcamo de Bombeo ’San Mateo Atenco’ para mantener los niveles de agua del Río Lerma y prevenir inundaciones.



’Esta tarde hice un recorrido de supervisión de los trabajos que se realizan en el Cárcamo de Bombeo ’San Mateo Atenco’, los cuales ayudan a que en esta temporada de fuertes lluvias, los niveles del río se mantengan y se puedan prevenir afectaciones’, compartió la Gobernadora Delfina Gómez en sus redes sociales.



Acompañada de Beatriz García Villegas, Vocal Ejecutiva de la CAEM; José Arnulfo Silva Adaya, Secretario del Agua, y Miguel Ángel Ramírez Ponce, Presidente Municipal de Lerma, la Maestra Delfina Gómez, recorrió puntos estratégicos del Río Lerma donde se contemplan taponamientos y se realizan trabajos de desazolve.



Constató que ya se abatieron los niveles de agua en las colonias Guadalupe y San Pedro Tultepec, en el municipio de Lerma. Las autoridades informaron que para abatir los niveles en San Pedro Cholula, Ocoyoacac, se trabaja en una estrategia de intervención con el municipio.



Para estos trabajos el Gobierno del Estado de México desplegó tres equipos: un Thompson de ocho pulgadas, un equipo especializado FS 4000 y un Hércules de capacidad de 750 litros por segundo.



Además, se mantiene un equipo de presión, succión (tipo Vactor), una pipa, una retroexcavadora, un camión de volteo, una lancha de recate y dos bombas hidráulicas de cuatro pulgadas.