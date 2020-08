Priorizando la Paridad… con Orantes-López

*Columna publicada en www.indicadorpolitico.mx



Dos personajes feministas que han sido senadoras, diputadas y actualmente líderes en diferentes encomiendas partidariasy de la sociedad civil. Lo que muchos pensarán que difícil juntar y que ambas en ’Hablamos de Todo’ tornen una entrevista en una plática de amigas emprendedoras, talentosas y sobre todo que defienden a su género de las desigualdades sociales y políticas que padecen en México.



Se notan las ’tablas’ que la comunicóloga oriunda de Chiapas y Presidenta Nacional del Colectivo de Mujeres 50+1, María Elena Orantes, hace que sus invitados se sientan como en casa, que las preguntas que realiza son directas y certeras con un gran toque de análisis.



Ya decía Jesús Reyes Heroles: ’seremos inflexibles en la defensa de las ideas, pero respetuosos en las formas, pues en política, frecuentemente, la forma es fondo’.



En política la forma es fondo, que significa que los modos, gestos, actitudes, comportamientos, palabras, etc., o sea, lo externo, es materia o substancia que puede influir en decisiones trascendentales en la carrera de un político o funcionario público.



Para ilustrar esa frase se cuenta la anécdota de Kenia López Rabadán, senadora de la República, le dijo a María Elena Orantes, presidenta nacional del colectivo 50+1, que hay incongruencia en la política, ’de criticón durante 5 años a subordinado de Trump’, y ahora ’seas fan número 1 de Donald Trump’, ya que ese tipo de cosas se tienen que analizar por el electorado.



Gracias a las redes sociales vivimos en campaña permanente, todo el tiempo a toda hora somos bombardeados con mensajes políticos tendientes a la obtención del voto, aunque los políticos juren que sólo dan a conocer sus informes de actividades o sus logros de gobierno, el hecho es que estamos permanentemente expuestos a mensajes de carácter político.



López Rabadán ha ganado campañas al igual también ha sufrido descalabros en la política, pero no por eso, deja de ser una gran influyente de opinión. Cuenta con 22 años haciendo política, hoy es senadora de la República y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.



En cualquier sistema democrático o en vías de alcanzarla, el político no es nada sin la voluntad popular.



¿Quién es Kenia López Rabadán?



Es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Fue Diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (DF) durante la IV Legislatura. También se desempeñó en la LXI Legislatura, donde presidió la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Después fue Diputada en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, donde tuvo una destacada participación en los temas de Mujeres (fortalecimiento de la participación en los poderes de la Ciudad), priorizando estructuras de Paridad en todos los cargos. También impulsó activamente los instrumentos de participación ciudadana y trabajó en la nueva conformación del poder Judicial establecido en la Constitución de la Ciudad de México.



Dentro del PAN es consejera Nacional y miembro de la Comisión Nacional Permanente, a su vez, es integrante de la Comisión Organizadora Nacional de la elección del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).



Forma es fondo, es cierto, pero esto tiende a malinterpretarse, no se trata de entrenar o capacitar a los políticos para que mientan de manera convincente, la aspiración más alta es que exista congruencia y dotar a la política y al quehacer público de contenido, de responsabilidad social y ¿por qué no? de altos valores.



