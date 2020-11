Priorizar interés superior de esta población a niños, niñas y adolescentes son personas titulares de derechos plenos y no objeto de protección: Olga Sánchez Cordero

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

LUNES, 09, NOVIEMEBRE, 2020, 15:28 hrs.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llamó a priorizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en México, y ver a esta población no como objeto de protección, sino como personas titulares de derechos plenos, además de convocar a trabajar en conjunto para lograr que quienes se encuentren en conflicto con la ley tengan una reinserción social sensible, plena y exitosa.



’Recuerdo cuando ejercía como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cómo desde 1995, insistíamos en que esta Convención sobre los Derechos del Niño a la cual se adhirió México tenía que ser una realidad en las sentencias de la Suprema Corte y de los tribunales en el país, es decir, que su ejercicio se reflejara precisamente a plenitud en las políticas públicas en las leyes y también en las resoluciones judiciales’, expresó.



Por eso –continuó– el gobierno de la Cuarta Transformación continuará con la generación de mejores oportunidades para que cada niño, niña y adolescente alcance plenamente sus sueños y su bienestar a través de la reconstrucción del tejido social y la prevención estratégica de la violencia.



La titular de la dependencia inauguró hoy de manera virtual el foro internacional ‘Desafíos de la Justicia para Adolescentes en México’, organizado por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), en la cual participó vía remota el presidente del Comité de Derechos de los Niños de la Organización de las Naciones Unidas, Luis Ernesto Pedernera Reyna.



Acompañada del secretario ejecutivo del Sipinna, Ricardo Bucio Mújica, la secretaria Olga Sánchez Cordero señaló que existe una deuda histórica con la niñez y las personas adolescentes de México que han tenido un conflicto con la ley debido a las condiciones de pobreza y marginalidad en la que muchas de ellas y ellos viven.



Consideró que el ingreso de una o un adolescente al sistema de justicia es un proceso que requiere el análisis multifactorial, por lo cual un replanteamiento del sistema de justicia es necesario para acabar con los prejuicios y estereotipos que rodean a las y los jóvenes en conflicto con la ley, y para ver a las sanciones más como procesos socioeducativos que les otorguen herramientas para recuperar sus proyectos de vida, ’debemos entender que detrás de cada joven, de cada niño, de cada niña, de cada adolescente dentro del sistema de justicia hay historias que contar y heridas que sanar’.



En este sentido, refirió que la reinserción social debe ser concebida como un proceso que ayude a reincorporarse de manera integral a la sociedad a través del desarrollo de sus capacidades y aptitudes, por lo que fortalecer el sistema de justicia para niñas, niños y adolescentes debe ser una tarea transversal, progresiva, cotidiana y corresponsable para los tres órdenes gobierno, para la sociedad civil y las organizaciones civiles.



’Para nosotros la población infantil y juvenil es un grupo muy importante al cual debemos no sólo proteger y cuidar, sino priorizar a la hora de generar políticas públicas. Si no hacemos algo para evitar que cada vez más menores de edad engrosen las filas del crimen organizado, habremos fallado como sociedad’, añadió.



En su turno, el secretario ejecutivo Ricardo Bucio Mújica destacó que el foro busca fortalecer un nuevo enfoque de justicia para adolescentes con una perspectiva de derechos, con corresponsabilidad de todos los sectores, para atender y prevenir las causas que provocan que una o un joven entren a este sistema de justicia.



’Sabemos que cuando un chico o una chica llega a este sistema, en realidad es por fallas en otros espacios, por fallas en su zona familiar, en el entorno social, en la vida comunitaria o por presencia del crimen en su entorno cotidiano’, agregó al recalcar que quien entra a este sistema es una víctima y debe tener la posibilidad de reinserción antes de que continúe un proceso en su vida adulta.



En la inauguración estuvieron presentes la titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, Sara Irene Herrerías Guerra; el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, José Ángel Ávila Pérez; así como el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), Rafael Guerra Álvarez.

Asimismo, el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, órgano del Poder Judicial de la Federación, Netzaí Sandoval Ballesteros; el magistrado y coordinador nacional de la Asociación Mexicana de Especialistas y Operadores en Justicia para Adolescentes, Santiago Altamirano Escalante; y los presidentes de las comisiones de Justicia en la Cámara de Diputados, María del Pilar Ortega Martínez; y en el Senado de la República, Julio Ramón Menchaca Salazar; además del fundador y director ejecutivo de Justicia Juvenil Internacional México A.C., Douglas Keillor.



Coincidieron en que el objetivo del foro es profundizar en el derecho a la protección integral y en el Interés Superior de la Niñez en la justicia para la adolescencia, a fin de avanzar en la consolidación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.



El foro internacional ‘Desafíos de la Justicia para Adolescentes en México’ contempla una conferencia magistral, cuatro diálogos colectivos con autoridades implementadoras del sistema y cuatro paneles con especialistas nacionales e internacionales a partir de hoy y hasta el próximo 13 de noviembre, y se pueden seguir a través de la página de Facebook del Sipinna.