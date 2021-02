Priorizó el Congreso de Guerrero en aprobación del presupuesto, el ramo de la salud por la pandemia: Alfredo Sánchez Esquivel

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Alfredo Sánchez Esquivel, informó que el Poder Legislativo aprobó para este año un Presupuesto de Egresos equilibrado que contempla mayores recursos en el rubro de la salud, lo que permitirá al gobierno estatal hacer frente a la pandemia por el Covid-19.

En entrevista, el legislador explicó que la aprobación de este presupuesto se dio gracias al análisis, discusión y propuestas que hicieron los diputados de los diferentes grupos parlamentarios representados en la LXII Legislatura, a los que hizo un reconocimiento por priorizar las necesidades de los guerrerenses.



Dijo que en su calidad de presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se aseguró de que los trabajos iniciaron desde el mes de octubre del 2020, mediante pláticas con el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, para hacer después un análisis y una discusión profunda, derivando en la necesidad de destinar mayores recursos al tema de la salud, por la pandemia que se vive.



’Sobre el presupuesto, la ciudadanía sólo ve la aprobación, pero antes hay un trabajo que pasa por el análisis y discusión de la Ley de Ingresos, que es la que nos permite tener claridad de cuáles van a ser los ingresos del estado, y a partir de esa lógica comenzar a proyectar cuáles serán sus egresos’, indicó.



Puntualizó que, aunque se aprobaron mayores recursos para la salud, no se dejaron de lado los recursos que se destinan al campo, a la infraestructura, educación y los programas sociales, los cuales -dijo- no son suficientes para una entidad que tiene muchas necesidades en sus pueblos, comunidades, colonias y ciudades, como el agua potable, drenaje, luz y seguridad pública.



Y es que, manifestó, el tema de la pandemia no sólo golpea a la entidad sino al país y el mundo entero, donde las fuentes de financiamiento se han reducido. Agregó que esto afecta particularmente a Guerrero porque tiene una dependencia del 97 por ciento de los ingresos federales, lo que ’deja acotado nuestro margen de maniobra para poder operar algunos temas, como el de la inversión para detonar el desarrollo del estado’.



Sin embargo, celebró que sus homólogos hayan coincidido en priorizar el tema de la salud y redireccionar de una mejor manera los recursos para lograr un presupuesto equilibrado, serio y con metas que se pueden alcanzar, sin endeudamientos. En este último aspecto, dijo, el gobierno estatal ha sido muy responsable porque la deuda se mantiene como una de las más bajas del país.