Privacidad médica del Presidente

Desde su domicilio en confinamiento, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, como jefe jerárquico de una organización gubernamental, es decir, es el jefe de la nación, desde luego es un ser humano y como ser humano tiene todo el derecho a la privacidad. Es un principio fundamental de la ética médica el conservar la confidencialidad de la información privada de las personas que son atendidas.

Entonces, no sólo ahorita, sino a lo largo de todo el periodo de recuperación del presidente, no vamos a revelar ningún dato clínico porque esto es materia de su privacidad. Si en un momento dado el presidente optara por compartir con el público a través de su cuenta Twitter o nos instruyera a comentar algo específico, con mucho gusto lo haríamos, pero sería una violentación a la ética médica revelar cualquier síntoma, cualquier situación que él tenga.

A su vez la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra bien y fuerte, en pleno uso de sus facultades como Presidente de la República como lo hizo en conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin y atenderá reuniones virtuales, coordinará acciones y estará al pendiente de los asuntos oficiales.

El presidente López Obrador en su conversación con el presidente ruso destacó los avances de la ciencia en ese país y estableció negociaciones para adquirir a la brevedad posible la vacuna Sputnik y destacó la exitosa relación bilateral entre ambos países. López Obrador informó que en los próximos dos meses llegarán 24 millones de vacunas rusa.

TURBULENCIAS

Rastreos y malas prácticas políticas

Mientras el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero han anunciado que han dado negativo a covid, el director de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, anunció el rastreo de personas que estuvieron de manera cercana al presidente López Obrador el pasado fin de semana, especialmente ocho, aunque la búsqueda va a Nuevo León y Zacatecas, donde todo en Monterrey donde el magnate Alfonso Romo jugó un papel fundamental en la cena que organizó al mandatario en su residencia y que estuvo en Palacio Nacional previamente, en especial durante la conversación con Biden…Y hay que destacar la cultura, formación política y educación de los jefes de Estado, en especial Biden, Putin, Angela Merkel, Trudeau, Maduro que enviaron mensajes de estímulo y solidaridad al tabasqueño, deseándole pronta recuperación, en contra de los de malos mexicanos que hicieron todo lo contrario e incluso en contra de la misma ética profesional, como el médico Diego Araiza que, aunque después se disculpó, recomendaron un tratamiento con medicamentos que le alteran padecimientos propios de la edad…Y aunque el mal ha sido superado por 15 jefes de Estado y otra docena de dirigentes de todo el mundo, hay quienes afirmaban que Sánchez Cordero ’toma el rumbo de la Nación’, cuando la ministra es toda una institución, con amplia formación jurídica y política, culta y de buena educación, que de inmediato puso las cosas en su lugar: atenderé sólo los asuntos que me sean encomendados, el presidente López Obrador está en pleno ejercicio de sus funciones…Lamentable actitud de algunos de nuestros compatriotas de malos sentimientos y total ignorancia política cuando el país tiene instituciones y funcionarios y dirigentes que guardan la compostura y demuestran solidaridad y humanismo ante la situaciones adversas para una persona o para el país…En Oaxaca inició en la región mixteca su precampaña en busca de la candidatura de Morena a la gubernatura del estado el histórico dirigente Héctor Sánchez López que busca derrotar improvisados, corruptos e impresentables aspirantes al cargo…

