Privan de la libertad a ex alcalde.

Chinameca, Ver. Víctor Salomón Carmona, ex alcalde de Chinameca, fue privado de la libertad, la madrugada de este viernes por sujetos armados.

El ex funcionario se encontraba afuera de una tienda Oxxo, donde regularmente acude a tomar café antes de iniciar sus actividades.



Eran alrededor de las 5:30 de la mañana que el ex alcalde se encontraba platicando con varios amigos, cuando de repente llegaron sujetos armados, que lo encañonaron.



Los maleantes subieron a Salomón Carmona al vehículo en que se desplazaban y en el que huyeron, mientras que la camioneta del ex alcalde quedó abandonada en el lugar.



En la zona se desplegó un fuerte operativo policíaco, sin que hasta el momento se tengan pistas sobre el paradero de la víctima.



Trascendió que la familia no quiso presentar ninguna denuncia para no poner en riesgo a Víctor Salomón.