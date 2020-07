Privilegia Stefany Ruby preparación mental de cara al regreso a competencias acuáticas

• Indica atleta que buscará una medalla en la siguiente justa paralímpica.



Zinacantepec, Estado de México,.- A poco más de tres meses de confinamiento, la nadadora mexiquense Stefany Ruby Cristino Zapata mantiene sus entrenamientos en casa y ante la apertura en otros países de las instalaciones acuáticas, privilegia la preparación mental que ha realizado a la par del entrenamiento físico.



Con revisión de videos e innovación de ejercicios en tierra para no caer en una rutina pesada, la medallista de oro en los pasados Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, declaró en entrevista estar consciente de que la preparación que ha realizado durante cuatro años para un objetivo que quizá no se realice, no mermará sus deseos de obtener una medalla en lo que sería su segunda participación paralímpica.



Con 23 años de edad y ocho en el alto rendimiento, Cristino Zapata recordó el emotivo momento en el que se colgó la medalla de oro en Lima y con ello la satisfacción de que toda la dedicación y sacrificios brindan, ya que además de los exhaustivos entrenamientos, ha tenido que afrontar lesiones y alejarse por largos periodos de su hogar y su familia para dedicarse a su carrera deportiva.



En este sentido la atleta destacó que la medalla paralímpica continúa siendo su más grande anhelo. ’Desde los seis años yo me acuerdo que les decía mis papás, yo quiero ser como una de esas personas que ganan medallas para su país, que pasan en la tele, que cantan el himno nacional’’, recordó la actual campeona parapanamericana en los 200 metros combinado individual, clasificación SM10.



’No voy a dejar de luchar por ese sueño que tanto anhelo, que tanto deseo, esa medalla que para mí se ha convertido en una obsesión para bien. Todos los días me levanto y pienso que es un día más de entrenamiento, pero al mismo tiempo es un día menos de confinamiento’, concluyó.