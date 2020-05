Privilegian, en México, equipo de Liga MX para atemperar covid 19

+El plantel de Guerreros suma ya 15 jugadores infectados, epicentro del balompíé local, por el nuevo coronavirus



+Realizarán 100 pruebas entre los familiares de los futbolistas, como parte de un cerco sanitario



+América se sumó a los test



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).– Prioritario, en México, equipo de Liga MX para atemperar la pandemia del coronavirus –que ayer, llevaba 7,179 muertes en el país, con 130 millones de habitantes. El club Santos de futbol y el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, coincidieron, por separado, que trabajarán conjuntamente para vigilar el brote de coronavirus en el plantel, luego de que se detectaron 15 jugadores contagiados, más de la mitad de la plantilla.



Incluso se realizarán 100 pruebas entre los familiares de los futbolistas como parte de un cerco sanitario, que –curiosamente– no sucede con el grueso de la población. Medida similar se realiza entre miembros del equipo América, incluido personal administrativo. Hasta el momento Chivas tiene un caso registrado. Su nombre se reservará a fin de respetar su derecho a la privacidad. Salvo que él desee hacerlo público



’Esto ha traído consecuencias –negativas– importantes’, dijo Riquelme en conferencia de prensa realizada en el auditorio del estadio TSM, sede del club. También acudieron Dante Elizalde, presidente de Santos, así como el doctor Roberto Bernal, secretario de Salud.



Ya hubo cancelación oficial del Clausura 2020 de la Ligas MX y MX –varonil y femenil– por problemas de calendarización y la falta de un plan para la reanudación del certamen bajo garantías sanitarias.



’Iniciamos hace unas horas la revisión de familiares y contactos de quienes dieron positivo’, agregó el gobernador, cuya entidad, ubicada en octavo lugar –de de 32 estados–, con más casos de coronavirus



Este fin de semana, subrayó, ’realizaremos las pruebas, protocolos y entrevistas a alrededor de 100 personas, entre el martes y miércoles, para tener el cerco sanitario dentro de los contagios.’



Explicó:



’Echamos a andar los protocolos de revisión de manera coordinada con Santos para evitar un mayor número de infectados y hemos establecido el seguimiento de quienes dieron positivo hasta que podamos realizar una nueva prueba que dé negativo.’



Detalló que se van a rechecar los 15 positivos con pruebas de biología molecular y aclaró que hasta ahora no se han encontrado datos que señalen como foco de infección la supuesta fiesta que realizó el guardameta Jonathan Orozco para celebrar su cumpleaños 34, el 12 de mayo.



Respecto a las dudas de que los contagios sean reales, el gobernador apuntó que hay quienes no creen hasta que les toca, el Covid-19 ’es un virus muy contagioso y sólo cuando se dan cuenta de lo que provoca deciden tomar precauciones.’



Después de una reunión que sostuvo con la directiva de Guerreros, Riquelme propuso al club trabajar de la mano para crear el protocolo sanitario más conveniente para cuando se defina una fecha de inicio del torneo Apertura 2020.



’Independientemente de que la Liga Mx pueda establecer medidas muy específicas, se tienen que adecuar a nuestro estadio y las características que tiene el TSM’, aclaró.



’Hace unos días dije que, de momento, debemos olvidarnos del recinto lleno, pero sí debemos cuantificar cómo podremos ingresar gente sin tener problemas. Ya la Liga definió que no habrá juegos. Así que nos queda tiempo para trabajar, buscaremos reactivar el espectáculo’, adelantó.



Horas antes, José Riestra, director del Grupo Orlegi –dueño de Santos y Atlas–, informó que algunos de los integrantes de Guerreros se reunieron en días recientes en sus residencias para entrenar en conjunto, aunque ninguno se presentó a las instalaciones del plantel.



’Sí existió el caso de que alguno de los jugadores se vio con otro para entrenar en sus casas o en las cerradas donde viven’, reconoció. En ningún momento, agregó, ’las instalaciones del club estuvieron abiertas, han estado cerradas desde que se detuvieron actividades por la pandemia.’



Al ser interrogado sobre los casos de supuesta indisciplina, luego de que Jonathan Orozco hizo una reunión en su casa, y Gerardo Arteaga participó en carreras de autos al aire libre, Riestra aseguró que confía en que los futbolistas respetan los protocolos sanitarios.



’Hubo un monitoreo constante de la situación de cada uno de ellos durante muchas semanas. Desde el primer día, el grupo decidió que lo más importante era mandar a cada quien a su casa y tomar las precauciones necesarias. A ciertos jugadores se les autorizó salir de la ciudad para estar con sus familias’, precisó.



’Es cierto, como documentó Jonathan Orozco, cometió un error al invitar a personas a su casa. No lo tenía que haber hecho’, aceptó.



Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha dicho que la reactivación de actos deportivos masivos depende del semáforo epidemiológico regional y estatal, por lo que si está en rojo no podrá reanudar.



’Podemos planear cuando se encuentre la mejor combinación para que, desde el punto de vista de los empresarios responsables, les conduzca a pensar que es apropiado abrir’, sugirió López Gatell.



Águilas extreman medidas



El América, por su parte, comenzó ayer con las primeras pruebas para detectar el Covid-19 entre los integrantes de su equipo. Uno de ellos fue Renato Ibarra, además del cuerpo técnico, trabajadores administrativos y personas ligadas al club.



A temprana hora los jugadores acudieron a las instalaciones, al sur de la ciudad de México, para ser supervisados por los médicos Alfonso Díaz y José Guadalupe Vázquez. La revisión, que incluyó toma de muestras, duró media hora.



El cuadro de Coapa explicó que las pruebas se realizan bajo las más estrictas medidas de higiene y salubridad. Una vez que se tengan los resultados y se informe a la Liga Mx, estos se harán del conocimiento público.



’El compromiso es cuidar la salud de quienes laboran y/o acceden a las instalaciones del club, para regresar a las canchas en beneficio de la gran afición del futbol en México’, explicó en un comunicado.



Para evitar aglomeraciones y guardando la sana distancia ordenada por las autoridades de la salud, las Águilas dividieron en dos grupos al equipo, por lo que este lunes se programó el segundo control de pruebas para la detección del coronavirus.



Los jugadores tendrán unos días de asueto y se reportarán el 1º de junio, con la prohibición de salir de sus casas para evitar algún contagio, ya que las pruebas de Covid-19 serán cada tres semanas para descartar el virus.



Durante los test que se realizaron ayer el volante Renato Ibarra estuvo presente, pese a que hace algunas semanas fue dado de baja por el problema de violencia familiar que lo tuvo en la cárcel.



La llegada del ecuatoriano provocó una andanada de críticas en redes sociales.



Sueños del Piojo



El director técnico Miguel Herrera sigue en pláticas con la directiva para la extensión de su contrato por tres años, el cual podría anunciarse en los próximos días si llegan a un acuerdo salarial ambas partes.



Tampoco se descarta una cláusula nueva en el contrato del Piojo que le permita dejar al equipo en caso de recibir alguna oferta en el futbol europeo y de alguna selección nacional interesada por sus servicios, pues en diferentes ocasiones ha expresado su deseo de regresar a dirigir al Tri, informó la televisora Espn.



(Con información del diario La Jornada)