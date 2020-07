Privilegios para los poderosos

Dirían los conservadores, afortunadamente en el país todavía hay clases sociales, cuando menos en lo que respecta al trato que reciben los ínclitos personajes que son detenidos por delitos relacionados con los cargos públicos que ostentaron y que gozan de privilegios.



Lo sucedido con Emilio Lozoya Austin y las condiciones en que llegó a México, que distan mucho de las que tuvo en España, reflejan algo que ocurre frecuentemente con este tipo de personajes que sufren de malestares que los llevan a ser remitidos a hospitales privados o de la prisión, sin pasar por los apuros de los demás reclusos.



Lozoya Austin no es el primero de los personajes públicos que sufren de males que no le aquejaban con anterioridad y que por ese motivo tiene que ser atendidos, dejando para más adelante las diligencias de los asuntos judiciales.



Lo curioso de esto, es que no se mide con el mismo rasero a los presos que no son acusados por corrupción, fraude, desvío de recursos o lavado de dinero, entre otros delitos, que superen las decenas de miles o millones de pesos y que si sufren de alguna enfermedad tienen que solventarla, regularmente, en la crujía.



Con ellos, no se atiende con el mismo protocolo de que gozan los ricos y famosos, por lo que no vale la pena dar nombres de hombres y mujeres que han gozado de este privilegio asentado en las leyes, pues son del conocimiento general.



Y es que hace unos días comentábamos de la situación de los personajes del mundo empresarial, bancario, sindical y político que llegan a ser extraditados, después de ser prófugos por muchos años, destacando que la mayoría de ellos logra al poco tiempo su libertad y el regreso de sus fortunas y bienes decomisados.



El caso particular de Emilio Lozoya es sumamente emblemático para el actual gobierno pues sería el primero de los personajes públicos con el que se tendría un acuerdo para conocer la forma en que se operan una serie de recursos que sirven para fondear las campañas políticas y también los negocios que se hacen al amparo del poder y hasta donde permea la corrupción.



Sin embargo, si todo es como se ha filtrado, el ex director de Pemex obtendría un gran beneficio de una sentencia reducida o hasta la libertad a cambio de ofrecer la cabeza de los trianguladores de la operación fraudulenta.



Y aunque no se conoce si es verdad o falso, se comenta que en el caso de Rosario Robles, otro de los personajes del servicio público detenidos en este sexenio, se operó de la misma forma y a cambio de entregar la cabeza de la ex secretaria de Sedesol y ex presidenta del PRD, el personaje en cuestión goza de su libertad, sin mezclado en los asuntos de la Estafa Maestra, de la que algunos lo responsabilizan.



Y es que el actual gobierno gusta de dar golpes espectaculares contra la corrupción (una de sus banderas), aunque en realidad no sucede nada de fondo y sirve como distractor de otros temas que pasan a segundo plano.



Poco o nada se recupera de las fortunas que estos personajes acumularon en el desempeño de sus funciones, ya que cuentan con poderosos abogados que conocen a fondo los entretelones de las leyes y con una breve estancia salen absueltos a seguir gozando de la vida.



Claro que esto sucede desde siempre en el mundo judicial y de la política mexicana, donde la detención de estos personajes se cataloga simplemente como revancha política y no se busca ejercer la ley y sentar precedente alguno para evitar este tipo de delitos en que incurren los personajes poderosos y de amplios recursos económicos.



Veremos si en los casos siguientes se actúa de la misma forma y en poco tiempo César Horacio Duarte, quien será extraditado de Estados Unidos llega enfermo y tiene que ser hospitalizado.



Antes de su detención, todos éstos presuntos delincuentes disfrutan de la buena vida, sin dar signos de enfermedad alguna.



*****



La manera prepotente e irresponsable en que actúa Pedro Haces Barba, solamente por ser aliado con su sindicato de la 4T, es un adelanto de su comportamiento en el momento en que su partido reciba la aprobación para participar en comicios y él pueda regresar, tal vez, a ocupar un escaño en el Senado, donde actualmente es suplente.