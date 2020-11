Problemas por la austeridad y la desregulación fallidas

LA VULNERABILIDAD A LA PANDEMIA, LA CRISIS ECONOMICA Y EL CAMBIO CLIMATICO SON CONSECUENCIAS DE LA AUSTERIDAD Y LAS DESREGULACIONES FALLIDAS: CSI



La Central Sindical Internacional (CSI) llama al respaldo de los bancos de desarrollo a las inversiones a largo plazo que promueven el trabajo decente y la transición justa, al tiempo que pide un mayor diálogo con los sindicatos y una mayor participación de los bancos multilaterales de desarrollo.



Cuatrocientos cincuenta bancos de desarrollo participaron en la Cumbre de Finanzas en Común, del 9 al 12 de noviembre, el primer evento de este tipo y una señal importante en medio de una débil respuesta multilateral a la COVID-19.

Sharan Burrow, dirigente de la CSI dijo que la vulnerabilidad a la pandemia, la crisis económica y el cambio climático son consecuencias de la austeridad y la desregulación fallidas, a las que se suma una inversión insuficiente en la economía real, la sanidad pública y los sistemas de protección social, mientras que el sector financiero privado sigue obsesionado con la obtención de beneficios a corto plazo. Los bancos públicos de desarrollo con mandatos sociales y que van más allá de los beneficios económicos pueden ayudar a encabezar una transformación hacia una economía de emisiones netas de cero carbono con trabajo decente para todos.



Con el fin de financiar una recuperación justa y sostenible, especialmente en los países en desarrollo, es necesario destinar más recursos a la inversión pública a largo plazo en actividades sostenibles que creen empleos decentes. La Cumbre virtual de Finanzas en Común reunió a todos los bancos públicos de desarrollo, tanto a nivel mundial como nacional, y culminó con una declaración conjunta y la formación de una coalición.



’La Cumbre Finanzas en Común representa un primer paso para conseguir que los bancos públicos de desarrollo encabecen una recuperación transformadora que apoye los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la acción climática de conformidad con los principios del Acuerdo de París. Acogemos con satisfacción el apoyo de la declaración de la Cumbre en favor de los ‘empleos decentes y sostenibles’ y la transición justa. Se ha asumido un notable compromiso de trabajar conjuntamente para armonizar las actividades de los bancos de desarrollo con los convenios y recomendaciones de la OIT, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y las salvaguardias laborales vinculantes’, constató la secretaria general de la CSI, Sharan Burrow.



En una a nota informativa previa a la Cumbre, la CSI exhortó a la reforma y reposición de los bancos públicos de desarrollo. Aunque los bancos de desarrollo tienen un gran potencial, es posible que no cumplan plenamente su cometido sin una gobernanza y estructuras de diálogo comunes que incluyan representantes de los trabajadores, rendición de cuentas, normas ambientales y sociales vinculantes y procedimientos sólidos para medir el impacto del desarrollo sostenible, incluida la creación de empleos decentes.



El Banco Mundial y otros bancos de desarrollo han dado prioridad a los intereses de las finanzas privadas como solución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y al Acuerdo de París, descuidando peligrosamente la necesidad de inversiones fundamentales en servicios públicos de calidad y en una economía real sostenible. Varios bancos multilaterales de desarrollo, incluido el Banco Mundial y los bancos regionales de Asia y las Américas, no firmaron la declaración completa, supuestamente por consideraciones relativas a los compromisos en materia de acción climática.



’A medida que los bancos públicos de desarrollo formen una coalición y una Cumbre en 2021, los sindicatos deberían ocupar un sitio formal en la mesa. El diálogo social es fundamental para reconstruir el multilateralismo y los ODS. Además de compartir las mejores prácticas sobre las normas internacionales del trabajo, instamos a los bancos de desarrollo a que incluyan la medición de la creación de empleo decente como parte del programa de trabajo de la coalición en consonancia con el ODS 8. Los sindicatos instan firmemente al Banco Mundial y a otros organismos multilaterales a fortalecer la participación en la coalición y a elevar sus ambiciones en lo que se refiere a la acción climática’, concluyó Sharan Burrow….



DISMINUYE EN 47 POR CIENTO ROBOS EN FERROCARRILES DE CARGA



Los reportes de robo al tren de carga disminuyeron en 24.94 por ciento durante el tercer trimestre de 2020 respecto al trimestre anterior. Los tipos de robo también mostraron tendencias a la baja importantes durante el mismo periodo: robo a productos 21.58 por ciento y a los componentes de la vía 27.57 por ciento.



El tercer trimestre de 2020 es el periodo con el menor número de reportes de robo de 2019 y 2020. Comparado con el mismo periodo de 2019, presenta una disminución del 47.28 por ciento.



Del mismo modo, las estadísticas muestran que entre enero y octubre de 2020 se transportaron por ferrocarril 71 mil 517.95 millones de toneladas-kilometro, cifra que confirma la recuperación del sector ferroviario y el pronto alcance de los niveles previos a la emergencia sanitaria, que para el mismo periodo en 2019 registró 74 mil 210.83 millones de toneladas-kilometro.



Los datos forman parte del Reporte de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano y del Pulso del Sector Ferroviario, ambos realizados y publicados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).



Los documentos dan cuenta de los eventos en materia de seguridad pública y operativa que impactan el desempeño del ferrocarril, así como del movimiento mensual del servicio de carga y pasajeros, respectivamente.



Otros datos por destacar son la baja en los reportes de siniestros ferroviarios del 34.75 por ciento respecto al segundo trimestre de 2020 y de 31.40 por ciento al compararse con el tercer trimestre de 2019, así como la disminución de los actos vandálicos con una baja del 23.03 por ciento respecto a 2019. También se introdujo un apartado dedicado al seguimiento de los bloqueos ferroviarios.



El titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Ing. Alejandro Álvarez Reyes, apuntó que ’el reporte de seguridad presentado tiene un fuerte componente de análisis geoestadístico que permite ubicar los sitios de los eventos reportados y con esto identificar las regiones que implican mayores retos y su evolución’.



La SCT y los concesionarios ferroviarios encabezan esfuerzos importantes en el fortalecimiento de la seguridad ferroviaria y el impulso de la eficiencia operativa del sector, sin embargo, son determinantes las acciones conjuntas que fortalezcan el cumplimiento de la normatividad en el entorno y recorrido del ferrocarril.



El Reporte de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano puede ser consultado en la siguiente liga: https://www.gob.mx/artf/documentos/reporte-de-seguridad-en-el-sistema-ferroviario-mexicano-tercer-trimestre...



AMPLIA GOBIERNO DE MEXICO CONVENIO CON HOSPITALES PRIVADOS



El Gobierno de México amplió el convenio de colaboración para la prestación de servicios médicos y hospitalarios, con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales, mediante el cual se dispondrá de 150 camas de hospitalización adicionales para la atención de pacientes con coronavirus que se suman a las 500 que atienden pacientes con otros padecimientos. El objetivo primordial es salvar vidas.



En el convenio participan 50 unidades médicas privadas en donde, de forma gratuita, se atenderá indistintamente a personas con o sin seguridad social, de acuerdo con el esquema previo de referencia que realizan las propias instituciones públicas de salud.



En el Pulso de la Salud durante la conferencia de prensa matutina que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, detalló que el convenio estará vigente el tiempo que sea necesario y se irá ajustando de acuerdo con las necesidades. Estos servicios, junto con los que prestan las unidades médicas del sector público de salud, permitirán ’cumplir con el anhelado momento de que no tengamos que decir a dónde va la persona, sino que pueda ir a la unidad más cercana para su atención’, subrayó.



Alcocer Varela dijo que el número de emergencias 911 permite consultar la red de integración de hospitales públicos y privados, así como la ubicación de la unidad médica más cercana, especialmente en caso de emergencias.



Otra opción es acudir primero a la unidad de salud presta servicios médicos a cada persona, ya sea IMSS, Issste o Secretaría de Salud. En caso de que se requiera, estas instituciones, asignarán la unidad médica privada a la que puede acudir.



El secretario de Salud afirmó que la pandemia de COVID-19 está controlada en la mayoría de las entidades federativas, como resultado de la contribución, apoyo y solidaridad de las y los mexicanos. Asimismo, se registra una tendencia a la baja en fallecimientos.



Destacó que está en marcha el programa de Atención Primaria a la Salud (APS) para prevenir y detectar de forma oportuna a personas con riesgo de complicaciones por COVID-19. A la fecha, las brigadas de salud que participan en APS han visitado más de dos millones 300 mil hogares y se han atendido más de cuatro millones de personas.



En tanto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, señaló que en la semana epidemiológica 45 el índice de positividad de SARS-CoV-2 fue de 42 por ciento; cuatro de cada diez personas que presentaron síntomas de COVID-19 como fiebre, tos, dolor de garganta o cabeza, dieron positivo a coronavirus. Las seis restantes tenían otra enfermedad infecciosa viral con síntomas semejantes.



Al presentar el informe técnico sobre COVID-19, el subsecretario López-Gatell Ramírez reiteró la invitación a las personas que presentan síntomas, que tienen más de 60 años o padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o cáncer, que no se esperen y acudan lo más pronto posible a las unidades de salud….



