Procuran salud de Córdoba con operativo No Bajes la Guardia durante Buen Fin

Para procurar la salud de las personas que acuden a la zona comercial de Córdoba, personal municipal implementó el operativo itinerante No bajes la guardia, informó José Sierra Silva, coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), quien precisó que se instalaron puntos de revisión médica, se sanitzaron espacios públicos y se entregaron cubrebocas.



Dijo que estas acciones preventivas acompañan a la estrategia comercial El Buen Fin y adelantó que personal del Ayuntamiento de Córdoba mantendrá la operación del mismo durante la semana con la finalidad de contribuir a la mitigación de contagios por COVID19.



Indicó que este miércoles se instaló un punto de revisión médica voluntaria sobre el boulevar Tratados de Córdoba, con la participación de 16 elementos de la UMPC, Policía Municipal, la Jefatura de Salud y de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial para supervisar la aplicación de medidas sanitarias en el transporte público y privado



Destacó que el operativo No bajes la guardia responde a las indicaciones de la presidenta Leticia López Landero de procurar el cuidado de las personas que aprovechan El Buen Fin. Indicó que es importante que ante el aumento de movilidad ciudadana se cuente con acciones que resguarden a las familias cordobesas.



El Coordinador de la UMPC indicó que durante la supervisión de medidas preventivas en bancos y en la zona comercial del centro de Córdoba se entregaron cubrebocas entre la ciudadanía que no portaba o no contaba con uno con las características indicadas.



Añadió que se reforzaron acciones de sanitización de vialidades y espacios públicos, acorde con el esfuerzo que el Ayuntamiento de Córdoba ha mantenido a través del Programa Municipal de Sanitización. Indicó que se inició con la zona de bancos y de manera vespertina se extenderá a la zona comercial.