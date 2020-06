Productores de coco reportan cuantiosa pérdida por el cierre del mercado de consumo

www.guerrerohabla.com



Zihuatanejo, Gro., (Junio 23, 2020).- Muchas son las toneladas de coco que se han estado perdiendo debido al congelamiento que hay del principal mercado de consumo; el coco verde, que es el que tiene el mayor precio, tiene tres meses que no se vende, explicó en entrevista vía telefónica José María Espino Vargas, secretario de la organización SPR ’Cocos Pacífico’.



Al quedar cerrados los hoteles y restaurantes, cientos de miles de cocos se han estado secando y se van a destinar a la copra, donde también el precio es el más bajo de la historia reciente.



También se manda parte de la producción a los estados del Bajío, zona en la que igualmente se congeló la venta.



Ya se pasó el tiempo de cosecha y el fruto se está perdiendo, no tiene caso que contraten personal para tumbarlo porque es una inversión que no se va a recuperar.



Por una hectárea sembrada de cocotero, en la que entran unos 100, estimó que se están perdiendo por lo menos 15 mil pesos, porque por racimo llegan a dar hasta 10 cocos.



En estos casi tres meses de confinamiento, hay quienes debieron cortar hasta dos veces, porque puede ser hasta cada dos meses y medio la cosecha.



Estimó que en el municipio debe haber más de mil hectáreas sembradas de cocotero, que abarca desde Buena Vista, Pantla, Barrio Viejo, hasta los límites con Petatlán.

Fuente: vozdezihuatanejo