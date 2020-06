Productores de copra dejan perder la cosecha por la caída del precio en el mercado

www.guerrerohabla.com



Zihuatanejo, Gro., (Junio 28, 2020).- A parte de que el coco verde, ni el jimado o zocato que se manda a los estados del Bajío se están vendiendo, a este problema se suma la caída del precio por el kilo de copra que es uno de los más bajos de la historia, comentaron productores de la zona.



Entrevistado en este sentido, José María Espino Vargas, secretario de la organización SPR ’Cocos Pacífico’, comentó que el coco se está haciendo viejo y solamente queda la alternativa de venderlo para copra.



Remarcó que aun cuando sacar la copra es la única alternativa para no perder definitivamente el fruto, tampoco les resulta buen negocio porque apenas si se logra recuperar la inversión.



El precio es muy bajo, el kilo lo están pagando aproximadamente en ocho pesos, es decir a 8 mil pesos la tonelada.

Recordó que hace dos años se llegó a vender hasta en 20 pesos y era conveniente sacar la copra, pero de manera gradual fue perdiendo valor y ahora, insistió, no alcanza a recuperar ni la inversión.



Para que pueda tener un poco de ganancia, la tonelada debe estar por lo menos a 14 pesos, porque de 8 a 10 pesos es para recuperar los gastos.



Es por eso que muchos huerteros están dejando pasar la temporada de cosecha, porque no logran recuperar la inversión y esperan que pasando la pandemia del coronavirus el mercado del coco verde se recupere y de esta forma también el precio de la copra aumente.