Productores de los distritos de riego 03 Tula y 100 Alfajayucan niegan que el Agua Negra esté contaminada con Covid 19

Productores agrícolas de los distritos de riego 03 Tula y el 100 alfajayucan denunciaron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno federal han iniciado una campaña de desinformación con el fin de incumplir con su promesa de aumentarles sus dotaciones de agua residual bajo el argumento de que el liquido está contaminado con Covid 19 lo que calificaron de ’mentira’.

Fernando Sánchez Reyna, representante de la Unidad de Riego de Tepatepec dijo que a dos semanas de que los campesinos decidieron quitar el bloqueo en los accesos de la Planta Tratadora de Agua Residual (Ptar) del municipio de Atotonilco de Tula tras la firma de un acuerdo con la Conagua y la Secretaría de Gobernación federal las cuales se comprometieron analizar mediante alguna institución internacional acreditada el problema de los volúmenes del liquido que reciben los más de 33 mil usuarios de los 2 distritos de riego e ingresar ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del gobierno Federal de un proyecto de "análisis - beneficio" para la rehabilitación de canales principales y red secundaria no transferida con participación de los usuarios por un monto de 360 millones de pesos o más para los próximos 4 años, entre otras cosas, aseguró que ahora para no cumplirlos ha iniciado toda una campaña mediática.

’Por esa razón decidimos sacar una carta abierta dirigida tanto al gobierno federal como al estatal así como a la opinión pública ya que no conformes con no querer quitar la PTAR de Atotonilco de Tula la cual nos ha dejado miles de millones de pérdidas en los cultivos del distrito de riego 03 Tula y el 100 alfajayucan, ahora con una campaña de desinformación tratan de generar miedo y pánico al publicar una nota en un diario de circulación nacional en la cual manifiestan que el virus del COVID- 19 viene en las aguas residuales y nuestros cultivos están infectados’.

Ante esto, dijo el activista ’ manifestamos nuestro rechazo a esa campaña de desprestigio y desinformación en contra de los productores Del Valle del Mezquital’.

En la Carta Abierta señalan que ’miles de familias del Valle del Mezquital dedicadas a la agricultura, solicitamos a las autoridades federales el rescate inmediato de los productores agrícolas, pues no solo hemos sido gravemente golpeados por la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19, ocasionado el cierre de mercados, tianguis, expendios y demás espacios de comercialización’ sino también por la caída histórica de los ’ precios de los productos agrícolas y pecuarios’ lo cual sólo ’beneficia únicamente los intermediarios, que ofertan a los productores agropecuarios precios miserables’ quienes por esta razón ’sufren pérdidas incalculables’.



En otra parte de la misiva señalan que han sido victimas de lo que calificaron como ’un ataque vil, desleal e irresponsable del gobierno’ .

Esto supuestamente porque se anteponen ’los intereses de consorcios extranjeros’ en perjuicio al ’bienestar de los campesinos del valle’.

Líneas más abajo se señala que el gobierno esta empecinado en sostener una planta de tratamiento de aguas residuales, que reduce el volumen hídrico necesario para abastecer la demanda de agua para riego agrícola del distrito.

’Dicha planta no solo no sanea el agua, sino que no retira los metales pesados ni las sustancias toxicas, lo que ocasiona que se ensalitre y solidifique las áreas de cultivo, disminuyendo gravemente la productividad. La planta se encuentra en un lugar inadmisible, ya que su cauce recibe aguas industriales y residuales caudal abajo; para lo único que sirve es para robarnos la materia orgánica y enriquecer al consorcio extranjero que la opera, destruyendo la fertilidad del suelo agrícola del distrito de riego 03 y del Valle del Mezquital’.

Tras la aparición en un diario nacional una nota donde se asegura que el agua residual proveniente del Estado de México y la Ciudad de México está contaminada con Covid 19, los campesinos aseguran que se pretende ’mediante la desinformación, sembrar miedo e incertidumbre social, con el fin de sostener y continuar con la operación de la planta de tratamiento, descalificando con datos tendenciosos y con la manipulación de un supuesto sustento científico la lucha de los usuarios del agua de riego’.

’Lo delicado es que no se atiende el problema de fondo, que sería el tratamiento de aguas residuales en industrias y en hospitales de atención específica para pacientes infectados por COVID-19, donde se encuentra una gran concentración de elementos residuales’

’Solo tiran por la borda la principal acción con la que supuestamente debemos de atacar el COVID-19, que es el lavarnos las manos con agua y con jabón, fuente de vida y de sustento de miles de familias hidalguenses; el agua p es nuestra única fuente de ingresos con la que sobrevivimos, si no tenemos agua desaparecerá al agro del valle y por tanto la producción de alimentos y forraje, lamentablemente la consecuencia será llevarnos a la muerte’.