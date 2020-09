A más de 100 días de haberse presentado la epidemia del coronavirus en nuestro país, los seis ex secretarios que fungieron como titulares de la cartera de Salud en los últimos recientes sexenios del priismo y del panismo, liderados por el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, José Narro Robles, en una carta firmada por todos, dijeron tener un plan para acabar con el flagelo en seis semanas, fórmula, que ’ni Donald Trump tiene’, ni ninguna de las potencias, es más, ni la Organización Mundial de la Salud, OMS, de Naciones Unidas.







Cuando iniciaron está crítica feroz, primero tres ex, ahora los seis, contra las medidas tomadas por los expertos sanitarios del actual gobierno morenista encabezados por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijimos, sugerimos, propusimos que ante la calamidad que aflige al mundo en general y a nuestro México en particular, se hacía necesaria la unidad de los científicos y que en lugar de las críticas deberían de ofrecerse, para todos unidos, afrontarla para bien de todos los habitantes sin excepción, de este nuestro país.







Callaron por algunas semanas y ahora volvieron a la carga, seguramente con ’productos milagro’, ’con fórmulas mágicas’, como satirizó el propio López-Gatell. Lo apuntamos y lo repetimos, ¡qué necesidad de tirar al cesto de la basura el poco o mucho capital político que ostentaban o presumen!







En efecto, en unos cuantos minutos, López-Gattel, como en la melodía ’Ella’ de José Alfredo Jiménez, hizo que los seis ex ’callaran’, ¿cómo lo logró?, con una fina e inteligente ironía lanzada en frases, respuestas todas a las preguntas de varios reporteros, mismas que fueron recogidas por los medios, recurro al portal Infobae, que las publicó entrecomilladas:







’Siempre es alentador que haya gente que tiene iniciativa. Supongo que estuvieron trabajando en el documento, pero llama la atención ese tiempo que dijeron de seis a ocho semanas, pues es lo que estimamos, de acuerdo con las curvas epidémicas, para que se agote el primer ciclo epidémico’.







’Quizá es una coincidencia que lo presenten ahora, cuando las predicciones apuntan a ese periodo. No les reclamamos no haberlo presentado antes, pero si hay una fórmula tan innovadora habría sido bueno que lo presentaran antes, no sé, en marzo, cuando inició la epidemia, pero no es reclamo, cada quien lo presenta en el momento oportuno’.







En vista de que el documento ostenta la dirección de la sede del partido Movimiento Ciudadano, MC, López-Gatell siguió en su misma tónica:







’No sé si esto tiene que ver con algún tema político. Hasta donde entiendo, según me dijeron, lo hacen en su actuar técnico, quizá no tienen ninguna vinculación política o empresarial en cuanto a la comercialización de medicamentos, de pruebas diagnósticas… Tomémoslo como una contribución filantrópica y en ese sentido se les agradece’.







’A lo mejor es uno de los temas que abordan dada la experiencia que tienen en la construcción de hospitales y el desarrollo de la infraestructura física. Digo, por la experiencia que tienen, en particular el doctor Narro’. Recuérdese la situación de desastre en que dejaron los hospitales.







Para finalizar el galeno se comprometió a buscar el documento, de las ’fórmulas mágicas" de ’estos ilustrados ex secretarios’, que aseguran eliminar en seis semanas la epidemia, ’quiere decir que hay una fórmula que el mundo entero no ha considerado. Espero que no sea muy extenso… para someterlo OMS, y le vamos a pedir al canciller Marcelo Ebrard que la difunda en el servicio exterior mexicano para que todos los países sepan de esto’.







Por nuestra parte, a los ex no les pediríamos ni su remedio y mucho menos su trapito.







