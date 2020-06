Productos para combatir zancudos en Acapulco no afectan la salud

La dirección de Salud en Acapulco intensifica acciones para el combate del mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya, por instrucciones de la alcaldesa Adela Román Ocampo, con el llamado a los ciudadanos para que faciliten las tareas de fumigación y abatización.



El jefe de Vectores de Salud Municipal, David Mendoza Mejía, aclaró a la población que los productos utilizados para la fumigación y abatización en barrios, colonias y comunidades rurales, no afectan a los ciudadanos. Las sustancias son de calidad y se utilizan de manera responsable para evitar la proliferación del zancudo.



El funcionario informó que estos productos no generan riesgo a menos de que el líquido sea ingerido por alguna persona, sin embargo, ante rumores surgidos entre la población y el rechazo de ciudadanos a permitir la fumigación de sus viviendas, reiteró que las versiones carecen de fundamento, la nebulización no causa envenenamiento como erróneamente dicen algunas personas.



Mendoza Mejía Informó que, dando respuesta a la demanda ciudadana, las brigadas han atendido en estos momentos algunas colonias y poblados de la zona poniente y otras más han sido desplegadas en el fraccionamiento Las Playas, donde aplican abate en contenedores de agua y recomiendan a los vecinos evitar cacharros y contenedores de agua en patios y azoteas.



Finalmente exhortó a la población a permitir la fumigación de sus viviendas y la colocación de abate en sus depósitos de agua para evitar el criadero de mosquitos durante esta temporada de lluvias, cuando el ambiente es más propenso para la reproducción del zancudo.