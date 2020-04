PROFECO: Colegiaturas deben pagarse pese a cuarentena

Aún con la emergencia sanitaria por el covid-19, las colegiaturas de escuelas privadas deberán seguirse pagando, esto según declaraciones de la procuraduría federal del consumidor (Profeco) ya que, muchos planteles continúan brindando servicios educativos en línea para garantizar la continuidad de los cursos.



De acuerdo con la Profeco, el decreto del presidente no elimina la obligación de cubrir las cuotas, ya que la contingencia a pesar de ser considerada como causa de fuerza mayor, no implica que no se lleven a cabo labores en línea, por lo cual las escuelas privadas pueden continuar dando clases.



De igual manera la dependencia puntualizo que el cobro correspondiente a marzo y abril deberá ser considerado bajo circunstancias especiales, dado que las clases virtuales reducen gastos como luz, agua y otros insumos.



La sugerencia de Ricardo Sheddield, titular de la dependencia es que los planteles y padres de familia lleguen a un acuerdo que pueda beneficiar a las dos partes, podría ser la flexibilidad de pagos, cuotas reducidas o alguna cuota que convenga a las dos partes.