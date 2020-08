A mediodía de este infausto lunes 3 me enteré, minutos después, del fallecimiento del muy querido profesor normalista y destacado licenciado en periodismo, Ovidio Reyes Ruiz, coleto de nacimiento y de raigambre, mediante una llamada de mi hijo Teodoro. Todas las esperanzas de que, como guerrero que fue, superaría al maldito Covid-19, fracasaron, el impacto fue un mazazo más que en la cabeza en el espíritu mismo, por ello acerté a escribir en nuestros espacios cibernéticos institucionales lo siguiente:



Consternado ante el viaje al éter eterno de Gran, Grande, Enorme Amigo y Superior colega Ovidio Reyes Ruiz, además de reconocido maestro normalista y licenciado en periodismo. En las luchas gremiales siempre se situó en las primeras filas. Fue un guerrero, sólo fue derrotado por la terrible pandemia que sufre el mundo. Con mi más rendido recuerdo acompaño y me hago partícipe de su dolor con su querida familia e incontables discípulos y amigos. Amén.



Relato, en un homenaje a todos nuestros muertos, para reconstruir aquella apología del eximio poeta sevillano, Adolfo Becquer, cuando dijo y dejó para la historia esa frase inmejorable y por tanto eterna: !Dios mío, qué solos se quedan los muertos¡’ Ovidio no está sólo, está en el recuerdo de todos sus colegas, de todos sus alumnos y de toda su familia.



Ovidio Reyes Ruiz, era vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, en la zona sur de la República y Tesorero adjunto del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo; CONALIPE, organizaciones nuestras que así dieron a conocer la triste noticia: ’Con gran pesar, el gremio periodístico organizado de México, hace del conocimiento el lamentable deceso del profesor y licenciado Ovidio Reyes Ruiz, presidente fundador del Club de Periodistas de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.



Víctima de COVID-19, Ovidio fue hospitalizado desde hace varias semanas; desafortunadamente no logró recuperar su salud. En 2017 fue acreedor al Premio México de Periodismo en el género artículo de fondo por sus aportes en su columna ’Contacto político’; trabajos publicado en ’El Dictamen, de Chiapas’.



En la conmemoración del 105 aniversario luctuoso del Doctor Belisario Domínguez, en el marco del día de la libertad de expresión, celebrada en el parque de los periodistas y acompañado de Jerónima Toledo Villalobos, presidenta municipal de San Cristóbal las Casas, Ovidio Reyes Ruiz presidente primigenio del Club de Periodistas de San Cristóbal, en el último acto público al que asistió con los demás representantes sociales, develaron las placas de los periodistas que se han adelantado en el camino de la vida y se entregaron premios y medallas a periodistas destacados a nivel local y estatal.



A todos nos impactó el fallecimiento del querido colega, Ovidio Reyes Ruiz, a tal grado que en medios de toda la República se dio la lamentable noticia y se destacaron los atributos de Ovidio, en primer lugar su modestia, ’soy un hombre del pueblo’, solía decir.



El diario chiapaneco. ’Cuarto Poder’, así se refirió al colega desaparecido: Ayer falleció el profesor, periodista y director del semanario ’El Dictamen Coleto’ y fundador del Club de Periodistas de San Cristóbal de Las Casas, Ovidio Reyes Ruiz. Fue delegado ante la Asociación de Redactores y Reporteros de Prensa de Chiapas, también pertenecía a la FAPERMEX, Organización Nacional de Periodistas con sede en la Ciudad de México.



El cuerpo fue llevado a la Hemeroteca Municipal y al contiguo Parque de los Periodistas de San Cristóbal de Las Casas, para posteriormente ser trasladado al panteón municipal para su cristiana sepultura. En el Parque de los Periodistas, espacio que fundó con la colaboración de otros comunicadores, entre ellos, Maricela Pazos, actual presidenta del Club, quien luego de externar sus condolencias a la familia del comunicador, se comprometió a seguir trabajando para el cuidado y mantenimiento de este espacio.



Ovidio Reyes Ruiz, toda una institución del periodismo, recibe el homenaje sincero de tus pares. Nunca te olvidaremos, estás presente en tu última morada, tus enseñanzas y tu ejemplo perdurarán por siempre. In Memóriam.



