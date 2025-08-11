Programa de canje de armas en Acolman, muestra de responsabilidad y compromiso por la seguridad de los acolmenses: Alcaldesa

Acolman, Estado de México. - Al encabezar el inicio del programa de Canje de Armas en el municipio de Acolman, la presidenta municipal de la localidad, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio. aseguró que dicho programa más allá de su simbolismo, es una muestra clara del compromiso y responsabilidad que tiene para garantizar la seguridad de la población.



Tras la realización de la ceremonia cívica, la municipe Blanca Guadalupe Sanchez Osorio, encabezo la puesta en marcha del programa denominado Canje de Armas, que impulsan los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad.



Reunida en la explanada municipal, Sánchez Osorio, señaló que dicha iniciativa representa la oportunidad para disminuir los indicadores de violencia o los hechos delictivos que atentan, -dijo- contra la integridad de la sociedad o de sus bienes.



"Con la mirada puesta en previligiar la tranquilidad de la población, trabajamos unidos en la prevención y vigilancia de las calles", agregó.



La municipe, estuvo acompañada por la Presidenta Honoraria del Sistema Dif municipal de Acolman, Fatima Villeda Osorio, de regidores y regidores del Ayuntamiento 2025-2027, así cómo por Alfredo Juárez Garcia, Coordinador del Estado Mayor de la Subsecretaria de la Policia Estatal, quien acudió en representacion Cristobal Castañeda Carmillo Secretario de Seguridad del Estado de México.



Por su parte, Alfredo Juárez Garcia, al tiempo de reconocer los esfuerzos institucionales tanto de la federacion, así como del gobierno mexiquense y los municipios en materia de seguridad, insto a la población a participar en dicho programa de canje de armas que tiene el objetivo de reducir pérdidas humanas innecesarias entre la niñes mexiquense.



El funcionario mexiquense, frente al Capitan segundo de infanteria Ramiro Castellanos Hernandez, del 167 Batallon de infanteria San Miguel de los Juguelles, así como del ofiicial de la Secretaria de Seguridad mexiquense,, Armando Gallardo Saldivar, del Coronel de Caballeria Fidel Soto Chavez, Jefe de la Coordinacion Estatal San Vicente Chicoloapan, de Oscar Gustavo Garcia Lagunes, Director General de Gobierno Region Otumba, del titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en Acolman, Olvera Ríos y del Secretario Técnico de la Mesa de Seguridad Alejandro Vega Velazquez, subrayó que las personas que acudan al módulo, realizarán su entrega de arma de forma totalmente anónima.

