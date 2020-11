Programas sociales deben ser universales, no con fines electorales: Morena

Toluca, Méx., a 5 de noviembre de 2020. Diputadas de Morena señalaron durante la comparecencia del Secretario de Desarrollo Social, Francisco Javier Eric Sevilla Montes, que los programas sociales estatales deben ser universales en el Estado de México, como ocurre a nivel federal, pues hay un acceso limitado a las convocatorias, no hay transparencia en los padrones y son usados con fines electorales



La diputada Xóchitl Flores Jiménez, aseguró durante la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, que los programas sociales en la entidad no son transparentes ni disminuyen la pobreza en la entidad.



Precisó que el Informe estatal muestra logros utópicos, porque las quejas del pueblo son las mismas, no hay claridad, ni transparencia en los programas sociales del Estado de México y solo tienen acceso las personas afines al gobierno priísta.



’Con estas irregularidades se visualiza que en el Estado de México se siguen realizando las viejas políticas electoreras, porque las convocatorias son simulaciones, ya que no hay oportunidad de registro, además no se sabe a quiénes les llegan los programas sociales, ya que no hay un padrón de beneficiarios transparente’, apuntó Xóchitl Flores.



Incluso el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señala que el programa del Salario Rosa tiene diversas inconsistencias pues carece de mecanismos de cobertura y de estrategias de transparencia para la selección de beneficiarias, no hay cobertura geográfica, ni tiempo para que las convocatorias logren la efectividad de las inscripciones a los programas, ni acceso al padrón.



Aseguró que la pandemia no puede ser pretexto para ocultar las deficiencias y carencias en materia de desarrollo social pues el Coneval advierte que según datos de 2018, un 42.7 por ciento de la población vive en pobreza y los municipios que concentran mayor número de personas en esta situación son Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan y Chimalhuacán y no han cambiado su realidad desde 2010.



Xóchitl Flores cuestionó al funcionario qué compromisos partidistas tiene para que las convocatorias e inscripciones sean de manera exprés, y no permita el registro y la integración de mujeres mexiquenses, adultos mayores y personas con discapacidad a los programas sociales.



En su intervención la diputada Rosa María Zetina González apuntó que en el Gobierno Federal los programas sociales son universales para todos los mexicanos, por lo que desde la Legislatura se impulsan reformas a la Ley de Desarrollo Social del Estado de México para que se integre el componente de universalidad a los programas sociales estatales.



’Con esta medida se evitará la discrecionalidad en la entrega de los programas sociales, que si bien cuentan con reglas de operación, estos son aplicables para solo unos cuantos’, refirió Zetina González.



Además, consideró que al transparentar los padrones de beneficiarios, no estarán sujetos a criterios subjetivos como el buen o mal humor de la funcionaria o funcionario receptor de los documentos o peor aún a los vistos buenos de los llamados ’seccionales’.



’Señor secretario la política de desarrollo social está evolucionando a un estado de bienestar y en ese sentido el Estado de México debe estar a la vanguardia’, advirtió Rosa María Zetina.