Prohiben acceso al monte Tlaloc, visitantes no podrán ver la montaña fantasma

Autoridades federales, estatales, municipales y ejidales de la montaña de Texcoco, acordonaron restringir el acceso a la zona arqueológica Monte Tláloc durante el fenómeno natural conocido como ’La Montaña Fantasma’ ubicado a más de 4 mil 100 metros sobre el nivel del mar y que está dentro del Área Natural Protegida Parque Nacional Izta-Popo.



La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Probosque Estado de México, el gobierno de Texcoco y la Unión de ejidos Monte Tláloc hacen un llamado a toda la población de Texcoco, del Valle de México, Puebla Tlaxcala, a turistas, empresas turísticas y cualquier persona que impulse las visitas al Monte Tláloc en esta temporada en que se puede ver el fenómeno de montaña fantasma, para que no lo hagan, porque no está permitida la visita masiva a esta parte arqueológica y de la montaña.



A la ciudadanía en general el llamado es a no dejarse engañar ya que ninguna persona, ni empresa está autorizada a ingresar a dicha zona y que por seguridad y preservación de los bosques No habrá ingreso a la zona de la montaña ni a la zona arqueológica.



Cabe destacar que este fenómeno natural sucede del 7 al 14 de febrero, presentándose una vez al año, desde ahí, las montañas ’La Malinche’ en Tlaxcala, el Pico de Orizaba y la Sierra Negra en Veracruz a salir el sol se produce una ilusión óptica viéndose una gran montaña, llamada ’La Montaña Fantasma, porque en realidad no está ahí, lo que atrae la presencia de visitantes a la zona.



Por ello informaron que los diferentes accesos van a estar cerrados para ingresar al sitio arqueológico y centro ceremonial (adoratorio) más importante de Mesoamérica y que pertenece al estado de México y Puebla con una superficie de 39 mil 819 hectáreas y está conformada por un polígono entre Tláloc y el cerro Telapón, el Papayo, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, que comprende la zona natural protegida Izta-Popo.