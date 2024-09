El Bando Municipal prohíbe vender, encender, manipular, detonar y/o usar fuegos artificiales, juguetería pirotécnica o cohetes en la vía pública sin la autorización de la autoridad competente, informó Vicente Ramírez García, titular de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, quien hizo un llamado para no utilizarlos este 15 de septiembre.



El funcionario señaló que por medio de una campaña en redes sociales que se difunde por medio de la página oficial del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl, hicieron un llamado a la población para no quemar pirotecnia dentro de sus viviendas y en calles de la demarcación, pues esta contiene sustancias químicas inflamables y tóxicas, además de que su uso ocupa el segundo lugar de accidentes en México.



En ese sentido, resaltó que estos accidentes en muchas ocasiones derivan en graves consecuencias para la salud como quemaduras, desgarres de ligamentos, pérdida de alguna extremidad, lesiones en los ojos, daño a las vías respiratorias e incluso la muerte debido a su uso inadecuado e imprudente, siendo principalmente niñas, niños, personas adultas mayores, así como mascotas quienes se encuentran en mayor riesgo.



Ramírez García recordó que quienes detonen o enciendan cohetes, juegos pirotécnicos o fogatas sin el permiso de la autoridad municipal y/o que aun teniéndolo, pongan en peligro o molesten a los habitantes o transeúntes del lugar podrían hacerse acreedores a una multa a de veinte a cuarenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización Vigente y/o arresto de doce a dieciocho horas que podrán ser conmutables por seis a doce horas de trabajo en favor de la comunidad y/o medidas para mejorar la convivencia cotidiana, como lo señala el artículo 195, fracción IV del Bando Municipal.



Al mismo tiempo, refirió que en el citado artículo, se estipula que está prohibido vender, encender, manipular, detonar y/o usar fuegos artificiales juguetería pirotécnica o cohetes en la vía pública sin la autorización de la autoridad competente y los infractores podrían ser acreedores a una sanción consistente en una multa de veinte a cuarenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización Vigente y/o arresto de doce a dieciocho horas que podrán ser conmutables por seis a doce horas de trabajo en favor de la comunidad y/o medidas para mejorar la convivencia cotidiana



Afirmó que además la quema de estos artefactos contamina el medio ambiente, no sólo por los daños a la atmósfera, sino que también genera una gran cantidad de desperdicios que no se pueden reciclar, mismos que además al solidificarse, si no se recogen de las calles cuando se presentan las lluvias, el agua las arrastra hasta las alcantarillas, se tapan y esto provoca inundaciones, además de que también la combustión y las explosiones dañan la carpeta asfáltica, lo cual puede formar baches en la vía pública.



Finalmente, Vicente Ramírez García, titular de la Dirección General de Seguridad Ciudadano, reiteró el llamado a la población para abstenerse a adquirir cohetes y juegos pirotécnicos este 15 de septiembre, así como detonarlos en calles y viviendas de Nezahualcóyotl para evitar accidentes y tener una sana convivencia entre las familias durante estas fechas patrias.