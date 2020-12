Prohibidas las cenas y fiestas en franja de playa, dicen autoridades de Acapulco; registra el puerto 36.4% en hospederías

En vísperas del año nuevo y para coadyuvar a no propagar el virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, el Gobierno Municipal redobla las medidas de prevención para evitar fiestas y cenas que generen aglomeraciones en la franja de playa.



De acuerdo a las nuevas reglas emitidas en el periódico oficial del Gobierno del Estado, el secretario de Turismo en Acapulco, José Luis Basilio Talavera, advirtió que no se permitirá el acceso a las playas a partir de las 7 de la noche, desde este martes; las actividades recreativas podrán realizarse desde las 6 de la mañana.



"También se establece que los hoteles, condominios y tiempos compartidos, que estén en la playa, no deberán realizar ningún tipo de actividad de cenas o celebración del año nuevo. Nadie podrá realizar actividad alguna en la playa en lo que resta del presente año", dijo.



Las instancias de seguridad que conforman la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz serán las encargadas de vigilar que se cumpla con esta medida que debe ser acatada por visitantes y residentes.



El funcionario comentó que los elementos de las Fuerzas Armadas y las corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno estarán coordinados para vigilar los 62 kilómetros de la franja de playas de Acapulco.



En cuanto a la ocupación hotelera, este martes Acapulco alcanzó el 36.4 por ciento en promedio general, la zona con más visitantes es Diamante con el 43.6, la Dorada con 34.6 unidades y la Tradicional con un 21.8; la ocupación en condominios es de 80 por ciento en la zona Diamante y 70 por ciento en la Dorada. Los tiempos compartidos alcanzaron el 24.2 por ciento de cuartos ocupados.