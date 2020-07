Prohibido, ingreso de menores de 12 años a mercados: alcalde de Iguala

www.guerrerohabla.com

IGUALA, Gro., 6 de julio de 2020.- El alcalde Antonio Jaimes Herrera y el secretario de Salud municipal, Javier Ortiz Ibarra señalaron que aunque usen cubrebocas, está prohibido que menores de 12 años ingresen a centros comerciales, mercados y al tianguis, porque son un riesgo mayor de contaminación de Covid 19.



En su conferencia nocturna, Jaimes Herrera recordó que desde el inicio de la pandemia se explicó que los niños propagan sin querer el virus, ya que tocan todo y no tienen la costumbre de asearse constantemente. Además son tan afectivos que abrazan a sus familiares y amigos, lo que significa un riesgo de contagio sin que ellos lo sepan.



Por esta razón, dijo, es necesario que no salgan a jugar a la calle y que se les explique del por qué deben cumplir las medidas sanitarias. El alcalde indicó que la gente toma a la ligera las medidas sanitarias y sale a las calles sin motivos importantes para hacerlo.



Sin embargo, matizó que es positiva la reapertura de negocios por el semáforo naranja para que tengan la oportunidad de recuperarse y aseveró que en la medida en que ’hagamos todos las cosas bien, podemos llegar al color amarillo y al verde para reabrir’.

Respecto a la Unidad Covid, el secretario de Salud, Javier Ortiz informó que hay seis pacientes graves y aclaró que el caso de una persona de 106 años que fue llevada a ese centro de atención no tenía la enfermedad, pero permaneció 36 horas en observación. ’Era un indigente, pero no tenía Covid. Se le checó y se le entregó al DIF’, expuso.



Al preguntarles qué esperaban al día siguiente de terminar su jornada, Ortiz Ibarra señaló que ’lo que tenemos que hacer es planear lo que sigue. Y sobre todo aprovechar para estar con la familia el tiempo que se puede. En mi caso, viven en Ciudad de México y las horas que puedo estar con mi familia las aprovecho’.



El alcalde comentó que ahora con este problema, convive más con su familia. ’Mis hijos trabajan, viven en Ciudad de México, mis hijas están con nosotros. Y nos juntamos y hacemos lo que en Navidad no hemos hecho’, expresó. Comentó que con la nueva normalidad el cubrebocas es obligatorio ’para protegernos, tú de mí y yo de ti’.

Fuente: Quadratín