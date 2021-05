Promesas huecas e incumplibles la de este proceso 2021: COMCE

En reunión con los candidatos a presidentes municipales de Tlaquepaque, por Morena, Alberto Maldonado; de Guadalajara, Tonatiuh Bravo, por Hagamos; a diputación local, de MC, Mauro Garza; y a diputado federal plurinominal, Salvador Caro Cabrera, el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) de Occidente, Miguel Ángel Landeros Volquarts, señaló que los empresarios de este sector exigieron a todos que dejen de hacer promesas que saben no se van a cumplir, ya que simple y sencillamente no habrá dinero para hacerlo.



El líder empresarial enfatizó otra exigencia que los empresarios del COMCE de Occidente hacen a los candidatos, en especial a quienes buscan las presidencias municipales, que se haga un combate frontal a la inseguridad, ya que eso es el principal problema para toda la sociedad.



’Lo voy a decir con todas sus palabras, necesitamos certidumbre, necesitamos estado de Derecho, que recuerden que las reglas del juego están puestas en la mesa, y no se deben cambiar. Hoy vemos un país por regiones y por Estados, y hemos visto un embate constante a la democracia. A los organismos que nos costó mucho trabajo construir a la sociedad, es un andamiaje que se construyó precisamente para impedir que se den decisiones autoritarias y unilaterales por parte de los gobiernos en turno, y que vimos funcionó hace dos semanas en tres ámbitos diferentes, y hay que defenderlo’.



Respecto a las campañas electorales, Landero Volquarts lamentó que hasta el momento no se han escuchado propuestas realistas, con sustento.



’Hemos dicho una y otra vez que estas campañas las vemos bastante huecas, porque realmente ha habido muchas promesas, pero sabemos que en las presidencias municipales no va a haber dinero, entonces cómo van a cumplir todas esas promesas, es muy fácil prometer, y hay algunas (presidencias municipales) que no tienen ni para pagar los sueldos, y adelgazar la nómina tampoco va a ser fácil, entonces preferimos escuchar propuestas realistas, que toquen el piso, que sean viables, y no nos prometan lo de siempre".



Y agregó, ’Particularmente en esta elección, que sabemos no hay dinero, antes los municipios podían hacerse de recursos adicionales a través del Congreso de la Unión, eso ya no va a pasar, eliminaron partidas que favorecían a los municipios, entonces la verdad no queremos que nos vean la cara, que nos digan la realidad, que escuchen lo que nos hace falta, y vean dónde tenemos la preocupación, pero que nos hablen con la verdad’.



De igual manera subrayó que les solicitaron incentivos para el sector empresarial y para el comercio, ya que son las verdaderas fuentes de empleos y de desarrollo económico.

En otro tema, informó que en días pasados se reunieron con autoridades de la Secretaría de Economía del Gobierno federal, para pedirle que activen las delegaciones que han estado totalmente inactivas, lo cual afecta directamente al comercio.



’La buena noticia es que se están articulando los trabajos para que se reactiven las delegaciones, y no se continúe haciendo a nivel central en la ciudad de México. También hablamos del próximo viaje a Washington, con el embajador Moctezuma, pero también con un grupo de legisladores Demócratas, para hablar de las oportunidades que hay en el Occidente, estamos trabajando en el estado de derecho, para que haya certidumbre en las inversiones, y hablo que estamos trabajando porque de la mano con el poder Judicial hemos logrado avances importantes, en la apertura y en la transparencia’, concluyó.