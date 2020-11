Promete Walton ir de la mano de la 4T, de AMLO y los pobres

www.guerrerohabla.com



Taxco, Guerrero; 19 de noviembre de 2020.- El ex senador de la república

Luis Walton Aburto enfatizó en que irá de la mano con el proyecto de la

Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues

como él lo ha dicho, ’primero están los pobres’.

En esta joya colonial de Guerrero, Walton Aburto recalcó que se debe

industrializar la producción primaria de la entidad, porque ’alguien

tiene que empezar y no podemos seguir así’, en referencia a la pobreza y

falta de oportunidades.

El también el ex presidente de Acapulco indicó que el comercio con Asia

en la actualidad es muy importante y seguirá creciendo.

’Por eso es importante tener un puerto de carga, un ferrocarril. Este es

un proyecto muy ambicioso. ¿Cuántos empleos generarían esas dos obras?’,

expresó en la ciudad platera donde sostuvo distintas reuniones con

diversos sectores de la población.

Uno de los asistentes dijo que la ciudad platera ’es más que plata; es

naturaleza, es historia, es educacion’, sobre lo cual, Walton Aburto

agregó que se deben divulgar dichas fortalezas y diversificar la oferta,

para dar el lugar que corresponde a la cultura.

En el teatro de una emblemática hospedería colonial, el militante del

PRD, Luis Miguel Rodríguez Rodríguez anunció su respaldo a las

propuestas de Luis Walton, que plantea en su libro digital ¡Vamos

Guerrero!.

’Estamos aquí para apoyarlo porque su proyecto es el mejor’, dijo el

líder perredista durante su mensaje.