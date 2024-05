Promoverá Nazario Gutiérrez regularización de predios en Texcoco

Con campañas de regularización y escrituración para legalizar la tenencia de la tierra, Nazario Gutiérrez Martínez Candidato de la Coalición ’Sigamos Haciendo Historia’, Nazario Gutiérrez Martínez, dará certeza patrimonial a los texcocanos para que puedan contar con un documento oficial de propiedad.



En sus recorridos por las comunidades de Texcoco, ’el amigo del pueblo’ se comprometió con ser facilitador de servicios, al ofrecer descuentos de hasta el 50 por ciento en el pago municipal de traslado de dominio para facilitar la escrituración de predios y que las familias puedan asegurar su patrimonio.



En su visita en las comunidades del Xolache y Boyeros, el candidato a la presidencia municipal de Texcoco de la coalición MORENA, PT y Partido Verde de México, Nazario Gutiérrez Martínez dijo que ’están obligados a no fallar, nos venimos a comprometer para seguir trabajando en las comunidades, que sean ellos quienes decidan con que obra quieren que empecemos’, dijo dirigiéndose a los vecinos de las localidades.



’Regularizaremos todo el territorio de Texcoco irregular, ´de bigote como decía mi abuelo’ así lo aseguró Nazario Gutiérrez Martínez en sus recorridos en las diferentes comunidades texcocanas, al ofrecer un programa de descuentos del 10 hasta el 50 por ciento en los trámites de escrituración.



En el tema de la tenencia de la tierra agrícola Gutiérrez Martínez mencionó que, ’no hay que permitir construcciones en las parcelas, nos interesa ver que la tierra produzca, vamos a tener un buen plan de gobierno para la recuperación del campo, ya nos cuesta mucho producir y por eso están vendiendo sus tierras para hacer más casas, por ello se comprometió a buscar un plan de desarrollo agrícola adecuado para que se siga sembrando en Texcoco.



No me voy a cansar de agradecer las muestras de cariño y apoyo por parte de las autoridades ejidales, comisariados para sacar adelante la agricultura.



En el fraccionamiento el Xolache, María José Pérez Domínguez, candidata a diputada federal, se comprometió a trabajar en equipo con los presidentes municipales de su distrito para llevar al congreso iniciativas que beneficien a su representados.



Así como para la gestión de recursos que permita generar obras que mejoren la calidad de vida de las y los vecinos de esta localidad.



Al final mantuvo la convocatoria para votar cinco de cinco el próximo dos de junio, cinco de cinco por la coalición ’Juntos Sigamos Haciendo Historia’.