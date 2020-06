Promueve Banda Sinfónica Infantil y Juvenil ’ALTEPETL’ música y tradiciones en el EDOMÉX

• Comenta su Director, Jerónimo Lidio Durán, que el objetivo es rescatar la cultura de las comunidades indígenas mexiquenses.



Texcoco, Estado de México, .- Preservar las costumbres e identidad mexiquense a través de la música es lo que la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil ’Altepetl’ realiza en la zona de la montaña de Texcoco, lo que representa una oportunidad para que niñas, niños y jóvenes desarrollen su talento.



El Director de la Banda, Jerónimo Lidio Durán Aguilar, concertista en corno francés y compositor egresado del Conservatorio Nacional de Música, fundó el grupo musical desde 2009, integrado por más de 20 elementos con edades de entre cinco hasta los 17 años.



Esta agrupación se ha caracterizado por unir la tradición indígena con la música clásica, pues parte de su repertorio se basa en interpretar canciones en náhuatl, lengua que se habla en la comunidad de San Jerónimo Amanalco, de donde son originarios.



’La importancia debe ser el rescate de nuestra cultura, nosotros todavía pertenecemos a una comunidad indígena, aunque ya no todos los niños hablan en náhuatl, pero la mayoría entiende un poco, entonces nosotros de alguna manera rescatamos la lengua e incluso la indumentaria que se utiliza, nos presentamos con el vestuario típico de la comunidad’, comentó Jerónimo Lidio Durán.



Entre su repertorio han interpretado en náhuatl canciones populares como ’Cielito Lindo’ o ’Naranja Dulce’, también tienen composiciones originales, las más recientes, una pieza de banda sinfónica para danza prehispánica y una fantasía llamada ’Tezcutzingo’, basada en la historia del cerro donde se encuentra el jardín botánico y acueductos realizados por el Rey Nezahualcóyotl.



La Banda Sinfónica Infantil y Juvenil ’Atepetl’ se ha presentado en numerosas ocasiones en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB), en el Festival de las Almas y FestínArte.



’Nos gusta presentarnos ahí, que se presta muy bien para los conciertos, se escucha bien, entonces, pues la verdad siempre quisiéramos tener escenarios como esos’, apuntó el Director Lidio Durán.



Durante las generaciones de niñas, niños y jóvenes, algunos se han dedicado a la música y entrado en escuelas profesionales.



’Tenemos ya varios músicos en orquestas sinfónicas, incluso, algunos que estuvieron con nosotros aquí, por ejemplo, el trombón bajo de la Sinfónica Nacional estudió aquí conmigo, el trombón segundo de la Orquesta Filarmónica Mexiquense (OFM), que ya está por cierto en el CCMB, él también estudió conmigo, y el primer corno de la Filarmónica de Toluca.



’Este proyecto ha sido bastante bueno, esperemos ayudar a mucha más gente, ése es el pequeño grano de arena que estamos poniendo a nuestra comunidad y eso es lo que estamos trabajando’, indicó con satisfacción el Director de la Banda.



Finalmente, señaló que es importante integrar a la formación de todas las personas algún aspecto artístico, no importando si tienen pensado dedicarse a la música o a otro tipo de arte.



’Se dice que todas las artes nos ayudan precisamente para eso, para coordinación, para todo lo que maneja lo físico y lo espiritual del ser humano, entonces no duden en mandar a sus hijos a actividades artísticas, o si son niños, no duden en elegir un arte, para que esto también les ayude en el desarrollo de habilidades de aprendizaje en las escuelas’, aconsejó.