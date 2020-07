Promueve GL de Morena Hidalgo se destine 5% del Presupuesto anual para construir infraestructura de movilidad urbana

Promueve GL Morena se destine 5% del Presupuesto anual para construir infraestructura de movilidad urbana que reduzca polución y obesidad.



El Grupo Legislativo de Morena promueve una iniciativa que adiciona el artículo 35 bis de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo para que el 5% del presupuesto para obra pública se destine a la infraestructura de movilidad urbana saludable, segura, sustentable y solidaria, en concordancia al Plan de Movilidad Emergente para la Nueva Normalidad: Movilidad4S de la SEDATU.



El objetivo de esta iniciativa es contribuir a la reducción del impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo, así como enfrentar y disminuir la obesidad y el sobrepeso entre los ciudadanos, factores de riesgo que durante la pandemia han incrementado la mortalidad por COVID-19 entre la población mexicana menor a 60 años.



La diputada Roxana Montealegre Salvador, a nombre de sus 16 compañeros de bancada Lisset Marcelino Tovar, Jazmín Calva López, José Luis Muñoz Soto, Rafael Garnica Alonso, Salvador Sosa Arroyo, Corina Martínez García, Raymundo Lazcano Mejía, Ricardo Baptista González, Ángelo López Barrón, Noemí Zitle Rivas, Susana Ángeles Quezada, Jorge Mayorga Olvera, Doralicia Martínez Bautista, Lucero Ambrocio Cruz, Víctor Osmind Guerrero Trejo, y Rosalba Calva García, presentó la exposición de motivos.



Indicó que las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neurálgicos del crecimiento económico, ya que contribuyen al 60% aproximadamente del PIB mundial. Sin embargo, también representan alrededor del 70% de las emisiones de carbono mundiales y más del 60% del uso de recursos.



Nuestro planeta, destacó, se encuentra ante una emergencia climática producida por la enorme cantidad de gases de efecto invernadero provenientes principalmente de la quema de hidrocarburos para el transporte y la generación de energía.

Aproximadamente 91% de la población mundial respira aire insalubre, que es causa de aproximadamente 7 millones de muertes anuales, el sector transporte aporta el 25% de las emisiones nacionales, y se prevé sea el que más crezca los próximos años: reducir fuertemente el uso del automóvil particular y hacer más eficientes los vehículos es una estrategia necesaria.



Dijo que a pesar de que se estima que las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyan alrededor de 6% en 2020 debido a las restricciones de movimiento y las recesiones económicas derivadas de la pandemia de COVID-19, esta mejora es solo temporal, ya que el cambio climático no se va a pausar.



Una vez que la economía mundial comience a recuperarse de la pandemia- añadió-, se espera que las emisiones vuelvan a niveles mayores, salvo que se tomen medidas desde lo local para contribuir de manera contundente en sostener esta mejora. Por ello, es necesario tomar medidas urgentes para abordar tanto la pandemia como la emergencia climática con el fin de salvar vidas y medios de subsistencia.



Señaló que de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública 7 de cada 10 mexicanos padece obesidad y sobrepeso, cada año mueren alrededor de 200 mil personas a causa de diabetes.



Comentó que diversos estudios científicos han concluido que la actividad física es importante para la salud. Reducir los hábitos sedentarios y reconocer e invertir en la actividad física para prevenir y tratar las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) representa una oportunidad para el país. Incentivar la movilidad activa -peatonal y ciclista- ofrece beneficios de salud pública y puede repercutir positivamente en los sistemas de la salud, el medio ambiente, el desarrollo económico, el bienestar comunitario y la mejor calidad de vida para todos.