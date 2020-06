Promueve Gobierno Federal destrucción y contaminación constante del medio ambiente

+’Nada hay que celebrar y mucho que lamentar en México’, sostienen en un comunicado



+Censuran el ’discurso hueco’ del presidente Andrés Manuel López Obrador



Ciudad de México, (Mensaje Político/Círculo Digital).- Entre reclamos y desesperanza, más de 120 organizaciones de la sociedad civil, académicos y ambientalistas, expresan su desacuerdo por los recortes al presupuesto de las dependencias encargadas de la administración de los temas de medioambiente.



Y lo explican en un comunicado a propósito de la conmemoración del Día mundial del medio ambiente hoy 5 de junio, en el que mencionan que en el Día Mundial del Medio Ambiente nada hay que celebrar y ’mucho que lamentar en México’.



Para las organizaciones la pandemia del COVID 19 ha afectado a la humanidad en una forma tan profunda que no tiene precedente, sin embargo, esto no parece incidir en una seria y profunda reflexión en la conciencia mundial acerca del origen de la enfermedad: la consistente y dramática destrucción e intrusión del ser humano en las últimas tierras silvestres del planeta y la inhumana e insalubre forma de abusar de los animales silvestres.



Fenómeno que también ocurre en México, ejemplificado por los proyectos del presidente López Obrador al que le preguntan por qué dice que ’le preocupa el bienestar de los mexicanos cuando decide unilateralmente que es más importante levantar una refinería, termoeléctricas y carboeléctricas, y así aumentar la quema de combustibles fósiles y cancelar proyectos de energías renovables’.



Las asociaciones ambientales y académicos firmantes advierten ’la insensibilidad que ocurre en México, donde a pesar del discurso hueco que desde el gobierno pregona una convicción de respeto al Medio Ambiente y de entendimiento a la importancia vital de la biodiversidad para el bienestar de todos, en los hechos no se ha hecho otra cosa que promover su destrucción y contaminación constante’



Hacen hincapié en qué los recortes presupuestales ’afectarán negativamente, sobretodo, a las comunidades rurales que son los custodios de la riqueza natural del país’ y cuestionan la asignación presupuestaria a la que califican de ’ridículamente insuficiente’ para atender todos los aspectos de este sector.



Ponen en duda que con los recortes por la austeridad republicana del gobierno de López Obrador México pueda cumplir con los acuerdos internacionales, planes de protección y manejo de las valiosas tierras silvestres contenidas en las ’Áreas Naturales Protegidas’, programas de recuperación de especies amenazadas y muchos otros aspectos de la agenda ambiental, con un presupuesto que no permite siquiera operar en los niveles más básicos.



También acusan al gobierno morenista del atraso ’en la aplicación de las diversas leyes en materia ambiental, si desde el mismo gobierno se ignoran y violan constantemente, para satisfacer los deseos presidenciales’, continúa el comunicado.



Cuestionan ’la pretensión de construir un futuro viable para las nuevas generaciones de mexicanos, cuando se falla flagrantemente en proteger lo último que queda de la tan deteriorada biodiversidad mexicana’ y ’la salida de la pobreza y la mejor calidad de vida, cuando el gobierno prefiere ignorar los hechos incuestionables que señalan que padeceremos un infierno climático de seguir quemando petróleo y carbón como fuentes principales de energía para nuestro desarrollo.’



El reclamo al presidente López Obrador continúa con dos preguntas:



¿Cuándo serán nuestros argumentos e investigaciones tomadas en cuenta para planear y decidir el mejor futuro posible en la nueva realidad de este planeta?



¿Cuántas señales catastróficas más necesita nuestro presidente para escuchar y tratar de entender que vamos por el camino que nos llevará a nuestra propia destrucción?



El comunicado concluye con el recordatorio del Artículo 4º. Constitucional, al presidente de la República:



’Reconoce el derecho de todos los mexicanos a un medio ambiente sano y al bienestar, en especial de los que viven en mayor pobreza, ello depende del cuidado de nuestra biodiversidad y de los servicios ambientales que nos provee.’



Queda la duda si serán escuchadas las voces de la comunidad ambientalista de este país por el gobierno de la Cuarta Transformación



La historia dirá.