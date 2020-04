Promueve Xóchitl Gálvez diálogo con pequeños y medianos empresarios.



Asegura que el gobierno abandonó a las empresas en esta emergencia sanitaria.



La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, encabezó el foro virtual "Consejos laborales para PyMes en tiempos de emergencia", en el que especialistas contestaron dudas a pequeños empresarios en materia de seguridad social.



Durante su participación, la senadora panista señaló que estos encuentros virtuales buscan formar un vínculo con los micro, pequeños y medianos empresarios que generan el 72 por ciento de los empleos en el país y que actualmente se encuentran en incertidumbre por la pandemia.



Se trata, dijo, de defender el empleo de millones de mexicanos.



’Estoy segura que el gobierno abandonó a las pequeñas empresas porque mientras en otros países se anuncian paquetes fiscales importantísimos, medidas para posponer el pago de seguridad social y acceder a líneas de crédito, en México estamos muy lejos. Como senadora seguiré insistiendo en defender el empleo’, aseguró.



Advirtió que si se deja de producir no habrá impuestos que recaudar ni dinero que repartir.



Gálvez Ruiz indicó que la empresa privada es esencial para el desarrollo económico del país y muestra de ello, añadió, es que los hospitales privados coadyuvarán ante la emergencia y en los próximos días estarán salvando vidas con el convenio que se firmaron con el Gobierno federal: ’Basta de decir que son conservadores y neoliberales, los empresarios son gente de esfuerzo, trabajo y lucha’.



En el foro, que se realizó a través de la plataforma Zoom, participaron el experto en derecho laboral, Federico Anaya Ojeda; el especialista en seguridad social, Sebastián Patiño Jiménez y el integrante de la coordinación Jurídica Nacional de la Confederación de Trabajadores de CTM, Gustavo Macías Sandoval.



Federico Anaya propuso a la senadora Gálvez hacer una iniciativa para que las PyMes no queden desamparadas en esta emergencia sanitaria, a buscar apoyos en materia de seguridad social y laboral.



Sebastián Patiño comentó que en la actualidad todas las empresas están realizando esfuerzos porque subsista la relación laboral y calificó de desafortunado que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no se haya pronunciado respecto al pago de cuotas, las cuales caerán poco a poco.



Finalmente, Gustavo Macías resaltó la necesidad de respetar el derecho humano a la salud y mantener las fuentes de empleo y pidió no aprovechar esta emergencia para dejar de pagar derechos a los trabajadores para que después éstos no regresen.