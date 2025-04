Promueve EdoMéx profesionalización del servicio público con perspectiva de género

Zinacantepec, Estado de México. - El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de las Mujeres puso en marcha el Centro de Aprendizaje Digital (CAD-SeMujeres) para fortalecer la formación del personal del servicio público estatal y municipal, particularmente, quienes son el primer contacto con las mujeres en situación de violencia, a fin de otorgando un servicio con perspectiva de género, sensible, humano y libre de revictimización.



Mónica Chávez Durán, Secretaría de las Mujeres resaltó que por primera vez se contará con una plataforma que permite el acceso a formación especializada, accesible, autogestiva y gratuita, con una amplia oferta de capacitaciones y profesionalización en temas relacionados con los derechos humanos de las mujeres; prevención y atención de la violencia feminicida; desaparición; procuración de justicia e incorporación de la perspectiva de género en los procesos legislativos.



El CAD-SeMujeres está dirigido estratégicamente al servicio público estatal y municipal, pero también pueden acceder el sector académico, sociedad civil y ciudadanía interesada en capacitarse en los temas mencionados.

Las personas interesadas pueden ingresar mediante la página: https://cadsemujeres.edomex.gob.mx/, está disponible las 24 horas, los 365 días del año. También cuenta con un chatbot para resolver dudas respecto al funcionamiento de la plataforma.



Durante la presentación del CAD-SeMujeres, la Titular de la SeMujeres indicó que en el Estado de México, de acuerdo con la ENDIREH 2021, la cultura de la denuncia en casos de violencia en las relaciones de pareja es muy baja, ya que el 81 por ciento de las mujeres víctimas de violencia no solicitan apoyo institucional ni presentan denuncias ante las autoridades.



Destacó que esto se debe, en gran parte, por la falta de conocimiento sobre los canales adecuados para denunciar, pero especialmente por el temor de ser revictimizadas porque no confían en las autoridades.



Por ello, aseguró que ’contar con personal del servicio público capacitado y profesionalizado permitirá ofrecer una mejor atención, con calidad y sensible a las desigualdades originadas por las brechas de género, como una obligación de cada servidor y servidora pública estatal y municipal para evitar la revictimización’.



La Plataforma Digital CAD-SeMujeres es parte de la estrategia estatal de capacitación y profesionalización en igualdad de género, derechos humanos de las mujeres, y prevención y atención de violencias; está integrada por tres talleres, 24 cursos y tres diplomados, que fueron desarrollados por especialistas en temas de igualdad de género, autonomía económica, prevención y atención a las violencias.



Mónica Chávez indicó que en el marco del Programa Estratégico para la Atención de la Alerta de Violencia de Género, también se fortalecerá la profesionalización del servicio público mediante la capacitación presencial en los 11 municipios alertados y la certificación de competencias laborales en diversas secretarías y organismos autónomos.



De esta forma, el personal especializado tendrá herramientas para la detección y atención a las violencias de género contra las mujeres, violencia feminicida y en la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, para otorgar atención eficaz, con acceso pleno a la justicia y, en su caso, la reparación del daño.



