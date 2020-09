Promueven Caravanas por la Justiciia Cotidiana cultura del testamento

• Es el testamento un instrumento solemne, personalísimo, libre y revocable.



• Ofrecen costos para el público en general, de mil 950 pesos y para adultos mayores con credencial del INAPAM de 950 pesos.



Toluca, Estado de México, .- Garantizar certeza jurídica sobre el patrimonio familiar aún después de la muerte, es un derecho de las y los mexiquenses, por ello en el marco de la campaña nacional ’Septiembre, Mes del Testamento’, especialistas de Caravanas por la Justicia Cotidiana brindaron asesorías sobre los requisitos, costos y beneficios de dicho documento.



Iván Barrera Pineda, Subsecretario de Justicia subrayó que, con ello, las y los testadores manifiestan su voluntad sobre el destino que tendrán sus bienes.



’Muchas ocasiones se piensa que quizás no tenemos bienes que heredar pero lo que estamos realmente heredando es seguridad jurídica, seguridad y certeza para nuestros seres queridos y ese es el objetivo que nos hemos propuesto en estas Caravanas por la Justicia y, por eso, la alianza que hemos conformado con el Colegio de Notarios’, puntualizó Barrera Pineda.



Durante la transmisión en vivo de las Caravanas por la Justicia en Línea, el Notario Público 121, Francisco Arce, destacó la importancia de promover la cultura testamentaria en las familias mexiquenses y enfatizó que contar con un testamento es un acto de responsabilidad.



’El grupo de notarios del Estado de México hemos colaborado y contribuido a que las personas que se acerquen, se les pueda asesorar debidamente y puedan llevar a cabo este documento, que como lo comenté es muy muy relevante y con una particularidad que puede ser a un costo muchísimo más accesible de lo que realmente se hace en otras épocas del año’, enfatizó Francisco Arce.



Cabe destacar que en apoyo a las familias mexiquenses, durante septiembre, los notarios ofrecen costos preferenciales, que van desde 950 pesos, para adultos mayores con credencial del INAPAM, hasta mil 950 pesos, para público general.



El Notario Público agregó que el testamento no es un tema que deba relacionarse con la edad o la muerte y exhortó a la población a no dejarse llevar por falsos mitos.



Precisó que en el Estado de México cualquier ciudadano mayor a 16 años puede realizar su testamento y este documento puede modificarse las veces que sea necesario de acuerdo a la voluntad de la persona.



’No hay que relacionarlo con un tema de fallecimiento o muerte, sino al contrario, hay que verlo como un tema de responsabilidad y de una promoción de la previsión, la certeza y la seguridad jurídica’ puntualizó el Notario Público.



Enfatizó que el Código Civil del Estado de México establece que sólo las y los Notarios Públicos son la única autoridad capacitada para emitir un testamento en cualquiera de sus modalidades, público abierto o el más común, público simplificado.



Además, existe la posibilidad de que las y los notarios, puedan acudir a domicilio para recabar la disposición testamentaria en casos especiales.



Las Caravanas por la Justicia Cotidiana continuarán acercando trámites y servicios a través de la página de Facebook de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, los martes y jueves a las 11:00 horas.