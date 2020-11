Promueven turismo a través de la cocina

www.guerrerohabla.com



Múzquiz, Coah.01 noviembre, 2020.- Jesús Salas Cortez, delegado del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, dijo que están muy contentos, por la hospitalidad que les ha dado el municipio de Múzquiz, porque a pesar de estar en medio de esta pandemia y en medio de esta situación en la que nos encontramos, para nosotros ha sido muy importante el apoyo que hemos recibido de la Secretaría de Cultura del gobierno del estado y del municipio de Múzquiz para poder realizar este encuentro estatal gastronómico.



El también coordinador e impulsor del evento, dijo: ’Creo que a raíz de la pandemia, tuvimos que cancelar muchos eventos de cocineras tradicionales y el poder realizar este encuentro y en estas circunstancias, también es un motivo para que las cocineras agarren un impulso y retomen el gran trabajo que están haciendo’.



Dijo que es un impulso y una motivación, invitar a las cocineras, porque estamos acostumbrados a un tipo de protocolos y organización de eventos, pero creo que ahora a raíz de la nueva normalidad todo tendrá que cambiar y estamos evaluando muchas cosas para ver en que formato tendrán que ser los eventos de cocineras tradicionales.



Jesús Salas Cortez, recordó que desde el 2010, la Unesco inscribió su cocina tradicional en la lista inmaterial de la humanidad y este es un hecho que para nosotros es muy importante, porque a través de esta inscripción se reconoce el patrimonio y la cocina tradicional de México en todo el mundo, de hecho México.



Dijo que los pueblos actualmente se están promoviendo ante el turismo a través de su cocina, comúnmente cuando vamos a un lugar y preguntamos que es lo que come la gente aquí, lo tradicional, lo que no nos podemos perder y creo que cuando vamos a otros lugares, estados o ciudades e incluso a otros países, queremos comer lo que la gente come y ya después de que llegamos y comemos ahora si visitamos los lugares turísticos, museos, Iglesias, pero muchas de las veces lo que nos impulsa es la comida, la cocina tradicional.