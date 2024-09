Promueven cultura de reciclaje durante la primera jornada ’limpiemos nuestro EdoMéx’

TOLUCA, Estado de México.- Durante los trabajos de la jornada ’Limpiemos Nuestro EdoMéx’, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez resaltó la importancia del reciclaje como una manera de transformar residuos para recuperar su valor y evitar su disposición final, sin llegar a perjudicar la salud y el medio ambiente.



’Es importante que no solamente se junte, sino tratar de separarla para que cuando se envíe sea más posible el manejo de la basura’, indicó la Maestra Delfina Gómez Álvarez durante su participación en la jornada de limpieza que inició en Texcoco y se replicó en todo el territorio estatal.



Al respecto del reciclaje, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, mediante un díptico informativo, explicó que existe una diferencia entre residuos y basura, la cual es importante conocer antes de reutilizar o llevar a cabo el proceso de reciclaje.



Los residuos son los materiales que sobran después de su uso, como pedazos de papel y recipientes de vidrio; mientras que la basura se compone de objetos que ya no tienen utilidad y no puede reciclarse como pañales, toallitas húmedas, entre otros.



Separar los residuos facilita el proceso de reciclaje, lo que reduce energía para producir nuevos materiales y disminuye la extracción de recursos naturales.



Para realizar este proceso, se debe separar la basura en tres grupos:



Reciclables: Materiales de desechos que se pueden guardar limpios y secos, como el cartón, vidrio y tetra pack.



Orgánicos: Provienen del consumo de alimentos o del mantenimiento de jardines y huertas, como cáscaras de fruta, restos de animales y plantas.



No Reciclables: Ya no tienen uso, como focos, pañales y lámparas.



En ese sentido, la Secretaría medioambiental destacó que la correcta separación y gestión de los residuos contribuye significativamente a la protección del medio ambiente, por lo que invitó a crear consciencia al respecto y continuar participando en la jornada impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez ’Limpiemos Nuestro EdoMéx’.