Pronostican lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Yucatán y Q. Roo

El débil sistema frontal No. 8 se extenderá con características de estacionario sobre el oriente y centro del Golfo de México, hasta el norte de Veracruz.



La masa de aire frío que domina el norte y centro del territorio nacional, en combinación con la corriente en chorro subtropical, favorecerá vientos fuertes en los estados del norte de México.



Ambiente frío por la mañana con posibles heladas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.



Pronóstico de temperaturas mínimas de -5 a 0°C con heladas: Zonas montañosas de: Chihuahua, Durango y el Estado de México.



Pronóstico Valle de México: Cielo despejado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde, sin lluvia en la región. Ambiente frío a muy frío en horas matutinas. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 35 km/h.



En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 24 a 26°C y mínima de 7 a 9°C. Para la capital del Estado de México, temperatura máxima de 22 a 24°C y mínima de 0 a 2°C.



Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en: Ixtapaluca, Estado de México, -0.1; Temosachic, Chih., 2.8; Sanctorum de Lázaro, Tlax., 4.5; Tulancingo, Hgo., 7.2 y Aeropuerto de la CDMX, 9.0.



La CAEM hace un llamado a la ciudadanía para que se sume a las labores preventivas no arrojando basura en las calles y, en la medida de lo posible, vigilar que no haya basura en el área de las coladeras cercanas a su domicilio, que pudieran limitar la capacidad de desalojo del agua pluvial.



En caso de emergencia por lluvia, los mexiquenses tienen a su disposición los teléfonos del Centro de Operaciones de Monitoreo y Concentración de Información (COMCI), para el Valle de México 800-201-2489 y para el Valle de Toluca 800-201-2490, las 24 horas del día.



Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Comisión Nacional del Agua.