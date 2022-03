Propiedades de Loret y su esposa alcanzan los 100 millones de pesos, sólo en la CDMX

Roberto Madrazo admitió que su hijo y su yerno financian Latinus Luego de que el periodista Álvaro Delgado reveló que el clan de Roberto Madrazo Pintado estaba detrás del financiamiento al portal que encabeza Carlos Loret de Mola, el político priísta admitió en una charla con Carlos Alazraki que eso es verdad. [“Una red de políticos prominentes y empresas (con acceso a dinero público) está detrás de Latinus”, Sin Embargo, 29 de marzo de 2021.]



“El lunes salió un artículo en que Pico, tu hijo [Federico Madrazo Rojas], y Alex, tu yerno [Alexis Nickin Gaxiola], eran accionistas de Latinus, con tras tres o cuatro personas. Primera pregunta: ¿es cierto?”, le dice Alazraki a Madrazo.



Roberto Madrazo (RM): Sí, totalmente cierto.



Carlos Alazraki (CA): ¿Tú sabías?



RM: Sí.



CA: ¿Tienes algo que ver?



RM: No, nada.



CA: ¿Por qué?



RM: Porque no me invitaron.



CA: Así son los hijos, no tienen madre, me pasa igual en cosas…



(Risas)



RM: Los hijos no me hicieron la menor invitación, pero sí estaba yo enterado por la plática que se da en cualquier familia de lo que los hijos están haciendo con sus proyectos.



Alexis, directamente, ha estado muy involucrado y Federico en otra forma, pero también está involucrado y nunca se ocultó, lo que pasa es que nadie preguntó, nadie decía quién es el dueño.



A medida que la plataforma creció, comenzaron a decir: quién es el dueño, el presidente López Obrador ya lo sabía, yo estoy seguro que él tenía información de quienes estaban ahí, los hijos míos, es su camino, su propio proyecto, su decisión que ha sido exitosa.



CA: Le ha ido súper bien. Yo invité a Carlos y también quería invitar Víctor y Carlos Loret me dijo que hasta que no cumplan el año por contrato no puede dar entrevistas, pero que me promete la primera entrevista.



RM: Va a ser muy interesante.



CA: Lo voy a tener en un platicando.



RM: Además, tú sabes que tanto Víctor Trujillo, en su personaje Brozo, y Carlos Loret eran críticos míos durísimos. ¿Tú crees que me preguntaron, Federico y Alexis? No, jamás, nunca.



Además, yo no hubiera opinado mal porque no es mi estilo, pero me llamó la atención cuando los vi ahí trabajando en un proyecto tan interesante.



CA: Nada más hace falta Adal Ramones. Nos trataron del carajo, había ido Labastida antes y luego Roberto… y todo el mundo en el estudio de Adal Ramones: ¡Labastida!, ¡Labastida! y luego nos tocan a Roberto y a mi unas mentadas de madre en el estudio. Todo era pagado, obviamente, pero…



RM: 1999 ha pasado el tiempo Carlos y nos divertimos mucho en esa interna, teníamos todo en contra. El sistema, el partido, los gobernadores, pero dale un madrazo al dedazo es inolvidable…



CA: Sí, y el quién dijo que no se puede.