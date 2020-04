Propondrán al Gobernador Alfredo del Mazo otorgar bono de desempleo por Covid 19

Texcoco, Méx., a 27 de abril de 2020. Diputados federales, locales, senadores y alcaldes morenistas de la entidad, propondrán al Gobernador Alfredo del Mazo crear una partida especial con recursos federales, estatales y municipales para entregar bono de desempleo en los municipios más poblados, a personas que perdieron su trabajo debido a la emergencia sanitaria del Covid 19.



El senador Higinio Martínez Miranda explicó que sostuvieron dos reuniones en distintos días en Metepec y Texcoco, con alcaldes y legisladores, tomando medidas sanitarias con sana distancia y uso de cubrebocas.



En el encuentro, al que acudió el coordinador del Grupo Parlamentario en la Legislatura, Maurilio Hernández González se acordó que los representantes populares morenistas y de la Coalición hagan una causa común ante las consecuencias económicas que enfrentan los habitantes por la pandemia.



’Vamos a revisar el presupuesto y reorientar parte del mismo, no solo decirle al Gobernador, sino también los municipios para obtener una buena cantidad de dinero que nos permita dar apoyo a la gente para comer’, precisó el senador Higinio Martínez.



La intención es reunir un fondo especial con medidas drásticas de austeridad, y se conforme con la mitad de recursos estatales, y el resto municipales y federales para entregar un bono de desempleo de $4 mil pesos, que permita a familias sin ingresos, hacer frente al periodo que dure las restricciones sanitarias.



’Es momento de reorientar gastos, modificar proyectos de calles, avenidas, jardines, algo que en estos momentos ya no sea esencial, dejar eso pendiente y agarrar ese dinero para una bolsa donde podamos apoyar a la gente que lo requiere, a las Pymes que están padeciendo por cierre de sus comercios’, apuntó.



Acordaron que el tema de la salud estará exclusivamente manejado por las áreas correspondientes a nivel federal y estatal, sin embargo estarán pendientes de que haya el material e insumos para el personal médico que atiende a pacientes con Covid 19.



El senador llamó a los municipios a no dejar de pagar sus aportaciones a ISSEMyM, derechos por agua y luz, para garantizar recursos, aunque reconoció que enfrentarán complicaciones económicas por falta de ingresos.



Recordó que los programas sociales federales garantizan apoyos a adultos mayores y jóvenes, pero hay muchas personas que se quedaron sin empleo y no reciben ningún tipo de ayuda, por lo que hay que reunir recursos para respaldar a este sector, ’con medidas de austeridad, en el poder judicial, ejecutivo, legislativo, órganos autónomos, y dejar de ejecutar algunas obras y acciones’.



El líder morenista del Congreso local Maurilio Hernández recordó que los diputados locales ya comenzaron a entregar diversos apoyos en sus distritos, con insumos en hospitales y paquetes alimentarios a familias más vulnerables, adquiridos con la donación de 72 mil pesos de su sueldo mensual como legisladores.



Además en el caso de la Legislatura serán reasignados un total de 200 millones de pesos para la emergencia sanitaria, tras realizar ajustes a diversas partidas presupuestales.