Propone Adela Román reformar el 115 Constitucional y la Ley de Coordinación Fiscal

’En México no puede haber municipio libre y soberano si no se le dota de recursos para ejercer realmente sus funciones’, advirtió la presidenta municipal de Acapulco Adela Román Ocampo, durante su participación en el Encuentro Nacional de Gobiernos Locales con representantes de la Cámara de Diputados, para construir la Agenda Nacional Municipalista en el actual proceso de transformación, donde propuso reformar el artículo 115 Constitucional y la Ley de Coordinación Fiscal.



La alcaldesa porteña refirió que la democracia sólo será real y efectiva si la justicia fortalece la vida municipal, por ello cuestionó, a manera de reflexión, que ’el actual régimen de participaciones fiscales se ha convertido en un verdadero sistema de limosnas’, donde los presidentes municipales deben mendigar ante la Federación, el Congreso y los gobiernos estatales, recursos para literalmente sobrevivir.



Román Ocampo señaló que no puede haber no puede haber municipio libre y soberano sino se le dota de recursos para ejercer realmente sus funciones, ante la centralización de los recursos que impone la actual Ley de Coordinación Fiscal que obliga a los municipios a estar sujetos a los deseos de gobernadores y funcionarios federales convertidos en dictadores por un sistema que corrompe las instituciones.



’Hoy en día la gran mayoría de los municipios en México nos encontramos en una grave crisis que es también reflejo exacto de lo que viven cotidianamente los ciudadanos mexicanos: municipios endeudados con organismos federales que nos dotan de energía eléctrica o agua y que nos tratan cancelando servicios, negándonos créditos o suspendiendo servicios, como si fuéramos empresas privadas y no organismos de interés público’, dijo.



Remarcó que los municipios de México enfrentan además enorme problema de laudos que debemos solventar y reclamos ciudadanos por servicios de calidad, además deudas heredadas de un sistema corrupto que impide avanzar, aunado a un sistema financiero que no perdona ni el capital ni sus intereses.



Ante el panorama planteado, Adela Román dejó claro que la situación es ya intolerable y no deben permitirla, porque ’estaríamos condenando a nuestros pueblos y comunidades a la carencia de servicios, de seguridad y de condiciones mínimas para su desarrollo. Es momento de que nosotros, especialmente los Presidentes Municipales, encabecemos un gran movimiento de transformación de esta situación como nos lo mandató la histórica elección de 2018 que llevó al poder al Presidente Andrés Manuel López Obrador’.



Durante el encuentro celebrado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado Porfirio Muñoz Ledo disertó la conferencia magistral ’Reforma Constitucional en Materia Municipal’, evento que contó con la participación de legisladores federales y estatales, alcaldes de todo el país, académicos, representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil que abordaron importantes temas para el desarrollo de los municipios mexicanos.