Propone Alejandra León que plataformas digitales garanticen derecho al olvido.



Para fortalecer los derechos de los usuarios de internet y garantizar la protección de datos personales y el derecho al olvido, es decir, el derecho que tiene toda persona borrar, bloquear o suprimir sus datos personales, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, busca que las plataformas digitales cumplan con las regulaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Mediante una iniciativa presentada al Pleno por la senadora Alejandra León Gastélum para reformar los artículos 2 y 3 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se busca definir de una manera más efectiva el tratamiento de datos personales y especificar las obligaciones de las plataformas digitales.



El documento presentado al Senado de la República específica el uso de datos personales como cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales.



Establece que las empresas extranjeras o nacionales que hagan uso total o parcial de datos personales desde el exterior y/o en México, por medio o en coordinación con sus filiales estarán sujetos a la jurisdicción del Estado Mexicano.



De modo que no importará que los servidores de las plataformas digitales se encuentren fuera de territorio nacional, deberán acatar las disposiciones legales de México mientras hagan uso de datos de los mexicanos.



La senadora Alejandra León enfatizó que especialmente en México, ejercer el derecho de olvido es complicado, porque las empresas transnacionales no eliminan o restringen los datos personales en el territorio nacional sólo en sus respectivos países de origen.



’Particularmente en lo que se refiere a la posibilidad de eliminar la huella digital o ejercer el derecho de olvido, que significa garantizar el derecho de las personas a oponerse al tratamiento de su información personal por parte de las plataformas digitales de búsqueda y consulta de información como: Google, YouTube, Yahoo, Bing, entre otras tantas’, detalló la legisladora.



Asimismo, señaló que el derecho de olvido no limita el derecho a la información o a la libertad de expresión pues estos son derechos protegidos por la Constitución y por los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado Mexicano.



En tribuna la senadora por Baja California, apuntó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación define de forma clara la intimidad como el derecho que tiene el individuo a no ser conocido por otras personas en algunos aspectos de su vida y conservar para sí mismo el manejo sobre su información privada.



’Siendo el derecho más esencial que la Suprema Corte ha calificado en defensa del desarrollo humano tanto físico como psicológico, procurando siempre que el Estado prevenga los ataques o violaciones a la intimidad de los individuos siempre y cuando no exista un interés público’, afirmó Alejandra León Gastélum.



Finalmente dijo que los Estados modernos enfrentan el desafío de asegurar el bienestar personal y social de sus ciudadanos en materia de uso de datos personales por trasnacionales con injerencia en una amplia cantidad de territorios.



La iniciativa fue turna a las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia, y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y posterior dictamen.