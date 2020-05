Propone Astudillo al titular de la SHCP, programa de ayuda en Guerrero para afrontar la pandemia

El gobernador Héctor Astudillo Flores participó en una reunión de enlace virtual con gobernadores del país y el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, en el que se expuso la necesidad de impulsar acciones, programas y recursos financieros extraordinarios para hacer frente al cierre de fuentes de empleo, ante una situación extraordinaria por los efectos en la crisis generada por la pandemia del coronavirus.



En la videollamada, el Ejecutivo guerrerense, expuso al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la posibilidad de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), otorgue plazos a las empresas de Guerrero para efectuar los pagos de sus consumos de electricidad, especialmente del rubro hotelero que en estos momentos no tiene ingresos a efecto de mitigar la crisis económica generada por la crisis sanitaria.



"Nadie ha planteado que la Comisión Federal de Electricidad no cobre, sabiendo que la dependencia tiene gastos y empleados, pero sí planteamos y lo reiteramos en lo que usted pueda apoyar en este asunto de que la CFE pueda aplazar pagos", expuso Astudillo Flores.



El gobernador de Guerrero, puntualizó la posibilidad de que la CFE pueda hacer un programa de ayuda, ya que fundamentalmente las entidades donde hay una gran cantidad de empresas turísticas, son las que carecen de ingresos, "no se niegan a pagar, lo que plantean es que les den plazos para poder pagar estas deudas por el consumo de energía eléctrica".



Además, en la reunión vía remoto, Astudillo Flores planteó junto con diversos gobernadores del país, la necesidad de recibir recursos financieros extraordinarios que permitan hacer frente a la contingencia sanitaria y a la crisis económica derivada de la pandemia en el país.



El Ejecutivo estatal indicó que se ha visto afectada la economía de Guerrero por la inactividad turística, el cierre de playas, hoteles y lugares de esparcimiento, como una medida sanitaria necesaria para evitar la propagación del coronavirus en los destinos de Guerrero.



El gobernador destacó que ante la necesidad de recursos federales extraordinarios, el Estado ha realizado esfuerzos presupuestarios para equipar hospitales, la compra de insumos, apoyos alimentarios a familias sin ingresos, además de solicitar una mezcla de recursos con instituciones financieras para que micros y pequeñas empresas puedan acceder a créditos, por lo que es necesario contar con el apoyo de la Federación.



En la reunión acompañaron al gobernador, los secretarios de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, el de Fomento y Desarrollo Económico, Álvaro Burgos Barrera, el de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos, el diputado local Héctor Apreza Patrón y el coordinador de Asesores, Juan Salgado Tenorio.