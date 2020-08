Propone Bernardo Ortega exhorto a la SEP para garantizar cobertura de clases virtuales en poblaciones sin Internet

La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología analiza un exhorto a la Secretaría de Educación Pública para que emita los lineamientos oficiales que permitan al estudiantado guerrerense tener acceso a las clases virtuales, y en las localidades donde no se cuente con internet o televisión, establezcan mecanismos para que maestros, padres de familia y alumnos generen acciones para la impartición de clases en la modalidad ’a distancia’, para dar cumplimiento al Ciclo Escolar 2020-2021.



Dicho exhorto propuesto por el diputado Bernardo Ortega Jiménez (PRD) señala que, ante el anuncio de la Secretaría de Educación Pública del inicio de clases a través de los canales de televisión para el próximo 24 de agosto, es necesario que las autoridades educativas realicen una evaluación de la situación de los alumnos en cada una de las localidades de la entidad.



Reiteró que esto es indispensable porque en Guerrero existen comunidades donde los niños no tienen acceso a estos avances tecnológicos; incluso, hay comunidades del municipio de Chilpancingo sin señal de internet, y los que tienen lo hacen comprando tiempo-aire, pero un espacio de tiempo determinado, y lo que genera un gasto considerable a la de por sí afectada economía familiar.



Manifestó que la Secretaría de Educación Pública no sólo debe emitir un acuerdo en el ámbito nacional, sino que debe formular estrategias que prevean la condición específica de cada una de las localidades de los estados, como es el caso de Guerrero, para que puedan acceder todos los alumnos sin retraso alguno a las clases virtuales, además de generar mecanismos que les permitan tener asesoría y no retrasarse en su educación.



Añadió que debe tomarse en cuenta que existe un grupo muy importante de la niñez guerrerense que está quedando sin educación con motivo de la contingencia sanitaria, por lo que la SEP. Incluso, dijo, sería muy importante que en aquellas localidades donde existen telesecundarias se haga uso de sus instalaciones para ampliar las clases virtuales, en horarios específicos de atención.