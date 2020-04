Propone el CT mesa tripartita ante virus

+ISSSTE manda a casa trabajo no esencial

Para diseñar, implementar y evaluar, en conjunto con autoridades y representantes empresariales las políticas publicas emergentes ante la crisis sanitaria por el coronavirus COVID-19, el Movimiento Obrero propuso la instalación de una mesa tripartita.

El senador Carlos Aceves del Olmo quien publico la propuesta en redes sociales hizo ver que ante la actual crisis por la pandemia del coronavirus , la Organización Internacional del Trabajo advirtió que este asunto podría costar 25 millones de fuentes de empleo a nivel global.



Destaco que el Sector Obrero, integrado en el Congreso del Trabajo y la misma CTM propone una mesa tripartita para acordar medidas extraordinarias ante la crisis que ha generado el COVID-19.

El líder sindical destacó que es necesario preservar, con dialogo y responsabilidad institucional, la paz laboral y la estabilidad económica, así como diseñar, implementar y evaluar, en conjunto, las políticas públicas emergentes que permitan mantener el valor del salario.

En las mismas redes sociales informo que mediante el empleo de las tecnologías se logró realizar diversos enlaces con dirigentes sindicales y con la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde Lujan, pero no se informó de los acuerdos alcanzados.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aclaró sobre los despidos y el virus. Según la dependencia, todos los despidos que se den a raíz de la enfermedad son injustificados e ilegales, pero resalto que hoy habrá información oficial al respecto, a las 19 horas..

De acuerdo con Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, no existe fundamento legal para separar trabajadores o modificar unilateralmente las condiciones de trabajo. Por eso, la STPS llamó a todas las empresas que han cometido malas prácticas a rectificarlas. Además, llamó a los trabajadores a denunciar cualquier abuso ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

Obviamente, un patrón no puede obligarte a hacer nada. Pero, sí hay una relación laboral entre patrón y trabajador. De hecho, la Ley Federal del Trabajo dice que ’desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado’ es causa para un despido justificado.

Actualmente, estamos en la fase dos de la pandemia y estamos en una contingencia sanitaria. Por eso, las únicas personas que pueden dejar de ir a trabajar son:

Adultos mayores de 60 años, Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, Personas con discapacidad y personas con enfermedades crónicas no transmisibles.

Aunque muchas empresas están adoptando el home office, esta práctica no puede usarse en todos los negocios. Para esos casos, la STPS dio a conocer una guía de acción para centros de trabajo. La puedes leer aquí. Pero, la ley no establece ninguna sanción si las empresas no cumplen con la guía. Es decir, son solamente recomendaciones…..

TRABAJO EN CASA DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES EN EL ISSSTE, INSTRUYE RAMÍREZ PINEDA

Derivado del acuerdo del Consejo de Salubridad General en el que se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor respecto a la epidemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México y a las medidas de prevención que se han hecho públicas por parte de las secretarías de Salud y Función Pública, el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Luis Antonio Ramírez Pineda, con fundamento en el artículo 220 de la Ley del ISSSTE, instruyó al personal que no realiza actividades esenciales en la dependencia a continuar laborando desde casa.

Comunicó a los titulares de las Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas, así como a las Delegaciones Estatales y Regionales del ISSSTE, permitir que su personal labore desde casa hasta nuevo aviso, con excepción de quienes realicen funciones esenciales vinculadas con la atención de servicios de salud, Casas de Día, Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI’s), personal adscrito a las áreas de Tesorería, Pensiones y Procedimientos Legales que sean necesarios.

También, indicó, personal relacionado con las áreas de adquisiciones y distribución de bienes y servicios, recursos humanos, conservación y mantenimiento de clínicas y hospitales y servicios generales, todo ello con la finalidad de atender la contingencia del COVID-19, considerada como enfermedad grave de atención prioritaria.

Ramírez Pineda garantizó el seguimiento oportuno de los 21 servicios, seguros y prestaciones que brinda el Instituto. Acotó que, de requerirse, se instalarán las guardias estrictamente necesarias en las Unidades Administrativas para las funciones no esenciales.

Esta medida se realiza en estricta observancia de los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, ética, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, economía, integridad, transparencia y rendición de cuentas que rigen el servicio público……

SE MANTIENE AL ALZA EL MOVIMIENTO DE CARGA POR FERROCARRIL EN MÉXICO

Durante febrero de 2020 se movilizaron, a través del ferrocarril de carga, 7 mil 398.42 millones de toneladas-kilómetro de bienes e insumos, cifra superior en 16.26 por ciento a la de febrero de 2019, por lo que se mantiene al alza este rubro, de acuerdo con datos publicados en el Pulso del Sector Ferroviario Mexicano del mes de febrero 2020.

En el documento editado por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), se señala que se trasladaron por ferrocarril 4 mil 330.19 millones de toneladas–kilómetro de bienes e insumos de importación y mil 7.27 millones de toneladas-kilómetro de exportación, lo que representó un movimiento de 5 mil 337.46 millones de toneladas-kilómetro de tráfico internacional. Un incremento de 27.13 por ciento.

Por el servicio ferroviario de pasajeros, viajaron un total de 129.57 millones de pasajeros-kilómetros, de los cuales 125.11 millones corresponden al servicio suburbano y 4.45 millones a otras modalidades.

Destaca el movimiento del servicio especial-turístico donde el tren Puebla-Cholula, tuvo un incremento del 111.99 por ciento y el Tequila Express, un incremento del 73.41 por ciento, ambos respecto a febrero de 2019.

La ARTF publica el Pulso del Sector Ferroviario Mexicano, en un esfuerzo adicional de divulgación y difusión de la información más destacada del movimiento de carga y pasajeros en el Sistema Ferroviario Mexicano (SFM).

La SCT, a través de la ARTF, trabaja en la generación y análisis de información con mayor calidad, a fin de promover un ferrocarril eficiente y seguro para el bienestar de las y los mexicanos.

El Pulso del Sector Ferroviario Mexicano para febrero de 2020 puede consultarse en la siguiente liga: https://www.gob.mx/artf/acciones-y-programas/pulso-del-sector-ferroviario-febrero-2020

Pulso del Sector Ferroviario - Febrero 2020

ARTF difunde el Pulso del Sector Ferroviario Mexicano, documento que de manera mensual expone información puntual y relevante del sector durante dicho periodo y constituye pieza central de las acciones de añade ARTF….

