PROPONE EL PRI APOYOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL REGRESO A CLASES

Propone entregar tabletas con libros de texto y materiales precargados, apoyo económico a quienes tengan hijos en edad escolar, descuentos de 50% en tarifa eléctrica a familias de escasos recursos con menores en escuela y no despedir a personal docente, que ha dado lo mejor de sí en esta pandemia.



Está por iniciar el ciclo escolar, pero no será un regreso normal a clases, afirmó Alejandro Moreno, Presidente Nacional del PRI.



Por eso, informó, el PRI presenta cuatro propuestas para apoyar a las familias y a los alumnos:



1. Programa de Inclusión y Alfabetización Digital. Relanzar el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital para entregar tabletas con libros de texto y material didáctico precargado a los estudiantes que lo necesiten para que puedan estudiar en casa, con mejores herramientas.



2. Apoyo Económico a Familias de Escasos Recursos. Muchas familias quedaron sin recursos por la pandemia, y tenemos que apoyarlas. Por eso, proponemos dar un apoyo económico a las familias de escasos recursos con niños en edad escolar para que puedan solventar los gastos que significa educar a sus hijos desde su casa.



3. Subsidio a la Luz del 50%. Tener a los niños en casa ha ocasionado un aumento del gasto de energía eléctrica, que ha afectado la economía de las familias. Por esos, proponemos dar un subsidio a la luz del 50% para las familias con hijos en edad escolar.



4. Ningún Maestro o Personal Escolar Será Despedido. No podemos dejar fuera al personal al personal docente, que ha dado lo mejor de sí en esta pandemia. Pedimos que se garantice que ningún maestro o personal escolar sea despedido durante este periodo. ¡Qué no se pierda ni un empleo más!



Alejandro Moreno argumentó que el PRI comparte que la salud de los niños debe ser la prioridad, por lo que hizo un llamado a respetar las indicaciones del gobierno federal con respecto al regreso a clases. Al mismo tiempo, dijo, ’sabemos que los padres de familia están preocupados por la educación de sus hijos y que cada día el dinero les alcanza menos’.



Expuso que ’como papá, entiendo las dificultades que enfrentan muchísimos padres de familia, que se convirtieron en maestras y maestros de la noche a la mañana, y muchos han tenido que dejar de trabajar para atender a sus hijos, perdiendo aún más ingresos, en medio de una gravísima crisis de salud y una gravísima crisis económica’.



Advirtió la necesidad de proponer medidas puntuales para garantizar que todos los niños puedan seguir aprendiendo, y que la educación a distancia sea de calidad y no represente una carga para los padres de familia. ’Cuentan con el PRI para poner la educación primero’, subrayó.



Finalmente, expresó que México va a salir adelante, ya que, dijo, ’confiamos en que tenemos la fuerza y la entereza para seguir dando todo, todo, por nuestro país’.