Propone Félix Salgado iniciativa de combate a la corrupción

El senador Félix Salgado Macedonio presentó una iniciativa para establecer con claridad los plazos para la aplicación de amonestaciones a los funcionarios públicos que incurran en irregularidades, como parte de la estrategia de combate a la corrupción.



En la sesión de Pleno de este miércoles, el legislador de Morena presentó un proyecto de decreto que reforma el artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa ante las Secretarías y Órganos Internos de Control.



Dicha legislación fue publicada en 2016, como parte del marco jurídico que acompañaba la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual se sostiene sobre la urgencia de atender las causas de la corrupción y no solo sus efectos.



Por ello, dicha ley se concentra en el diseño de la estructura de sanciones administrativas y reparto de atribuciones para las funciones de vigilancia, investigación y sanción entre las autoridades



Se destaca de ella la distinción de las faltas adminsitrativas graves y no graves, lo que determina la competencia de las autoridades investigadoras y sustanciadoras.



Se establece que la sanción correspondiente a las faltas administrativas no graves se dará al concluir el procedimiento de responsabilidad administrativa que se desarrolle ante las secretarias y órganos internos de control.



En el texto vigente se observa que el tiempo para la emisión de la resolución es prolongado, pues señala 30 días hábiles pero permite su ampliación para duplicar a 60 días hábiles.



Esto a pesar de que el procedimiento judicial de la materia en competencia federal prevé un plazo máximo de 45 días hábiles.



Asimismo, contiene un vacío de plazos en el resto de las etapas.



"Hay muchas lagunas en la ley, no hay precisión de plazos y esta iniciativa que estoy presentando es para precisar plazos en un procedimiento administrativo", explicó Salgado Macedonio.



Señaló que "aquellos funcionarios que son observados por estos órganos de control ganan todos los juicios, porque no hay precisión en plazos de cuando se inicia y cuando se culmina el procedimiento, por lo tanto vemos que no hay manera de fincar una responsailidad en concreto"



En el texto vigente del artículo 208 fracción primera se dice la autoridad investigadora deberá presentar ante la autoridad sustanciadora el informe de presunta responsabilidad administrativa, la cual dentro de los tres dias siguientes se pronunciará sobre su admisión.



En su propuesta, Salgado Macedonio pide que de agregue el texto: "pudiendo prevenirla para que dentro del termino de tres días hábiles, subsane las omisiones".



"Aquí se habla de plazo concreto y si en ese plazo no subsana, entonces la persona está incurriendo en una falta administrativa o penal dependiendo de qué se le esté investigando; así también en las demás fracciones estamos agregando plazos concretos", explicó.



De esa manera, destacó que tanto el demandado como el demandante tendrán certeza en su actuación en la vigilancia del uso de los recursos públicos "y verdaderamente se combatirá la corrupción".