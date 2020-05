Propone Fundación Cultural descentralizar Central de Abasto de Oaxaca a valles centrales

A cinco décadas de su planeación y ejecución, ningún Gobierno ha tenido visión de modernizarlo Descentralizar la Central de Abasto hacia los Valles Centrales y establecer mercados temáticos en función de la producción artesanal de cada región –mezcal de Tlacolula, quesillo de Etla, cecina de Zaachila, artesanía de San Bartolo Coyotepec, textiles de Teotitlán del Valle- y fomentar el turismo es la propuesta de la Fundación Cultural por el Rescate del Centro Histórico de Oaxaca dijo Ángel Soriano Carrasco, integrante de esa organización al indicar que de esa manera ’se reactivaría la economía comunitaria y el turismo’.



Manifestó que la incendiada Central de Abasto –satanizada por las mismas autoridades municipales- se convirtió en principal foco de infección de covid-19 a consecuencia del hacinamiento de 1,500 vendedores y la presencia diaria de unos 25 mil compradores que, en completo desorden, transitaban apretujados en angostos pasillos y reducidos espacios que se cotizaban a alto precio por líderes.



Refirió que no sólo la Central de Abasto muestra este complejo problema, sino los mismos mercados ’Benito Juárez’ y ’20 de Noviembre’ que son empresas de alto rendimiento para inspectores municipales y asociados, lo mismo que el Centro Histórico, donde las coloniales calles son ocupadas por ambulantes e incluso el comercio establecido que no deja espacio para peatones nativos y turistas.



Soriano Carrasco dijo que hasta ahora ningún nivel de Gobierno ha querido resolver la alta concentración de turistas y comerciantes en el Centro Histórico porque representa utilidades y manejo político, pero es necesario rescatar la enorme belleza de edificios históricos y reconvertirlos en museos e institutos de investigación científica y de actividades culturales y hacer de la capital de Oaxaca una ciudad cultural, como lo es, pero de manera planeada y ordenada.



Dijo que pese a la doble tragedia –el incendio la noche del miércoles 27 y covid-19- las autoridades no recapacitan como lo demostraron los bloqueos viales de los damnificados al no recibir respuesta a sus demandas.



Es necesario un reordenamiento de la actividad comercial, social, cultural y turística de la ciudad de Oaxaca mediante la participación de la sociedad y de urbanistas para recuperar espacios públicos para el arte, la ciencia y la cultura y la realización de un comercio ordenado en beneficio de artesanos y productores, manifestó Ángel Soriano.



Se espera que una vez que pase la pandemia y se reanuden las actividades esenciales, las autoridades acepten propuestas de mejora para la ciudad que está a punto de perder el rango de Patrimonio Cultural de la Humanidad, finalizó.

