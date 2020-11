PROPONE GPPRD REGULAR TELECONSULTAS MÉDICAS



· ’Se trata de dar seguridad jurídica y una vía de acceso a la salud a muchas personas que no la pueden tener hoy derivado de la pandemia’: MAM



· El objetivo es evitar que se utilicen en pacientes con enfermedades graves; menores de edad y personas con discapacidad que no estén en compañía de una persona, y que se expidan recetas médicas digitales reguladas por Cofepris.



El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República (GPPRD) Miguel Ángel Mancera Espinosa, propuso adicionar un capítulo a la Ley General de Salud, a fin de regular las teleconsultas: consultas médicas que se realizan a través de las tecnologías de la información.



’La Organización Panamericana de Salud ha señalado que las teleconsultas contribuyen a la disminución de costos, tiempo y por supuesto que también en las pandemias son una herramienta esencial. Por eso proponemos regular perfectamente las teleconsultas’, indicó.



El 21 de diciembre de 2015, se publicó el PROYECT03 de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-036-SSA3-2015, para la regulación de la atención médica a distancia, cuyo objeto fue establecer los procedimientos que debe seguir el personal de salud para la atención médica a distancia, así como las características mínimas de infraestructura y equipamiento que deben observarse en los establecimientos que presten dichos servicios.



Sin embargo, es necesario regular esta forma de consulta por ley. Por ello, el coordinador del GPPRD en el senado, presentó una iniciativa ante el Pleno del Senado de la República, para adicionar un capítulo II Bis. al Título Tercero de la Ley General de Salud, en materia de teleconsultas médicas.



’Se trata de evitar que se utilicen en pacientes con enfermedades graves cuya vida se pueda encontrar en peligro, evitar el uso de las teleconsultas por menores de edad y personas con discapacidad que no estén en una compañía de una persona responsable del cuidado y protección; proteger los datos personales y lograr la expedición de las recetas médicas digitales reguladas, seguras, supervisadas por Cofepris’, explicó.



Miguel Ángel Mancera indicó que la pandemia por COVID-19 llevó a la sociedad a modificar su forma de vida, privilegiando el uso de las nuevas tecnologías. ’Así que desde el Grupo Parlamentario hacemos un llamado para tratar de cerrar esta brecha, dar un acceso importante a la salud a través de la regulación y dar seguridad jurídica, dar protección de datos y una vía de acceso a la salud a muchas personas que no la pueden tener hoy por esta coyuntura, por evitar un contagio derivado de la pandemia’, concluyó.