Propone Javier Solorio que se revalúen más de 400 concesiones de Conagua para extraer agua por particulares

Al señalar que hay más de 400 concesiones que aprobó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en administraciones anteriores, para permitir la extracción del líquido en condominios, hoteles y negocios de distintos giros, el síndico de Acapulco, Javier Solorio Almazán, comentó que en los próximos días hablará con la titular Blanca Jiménez, con el objetivo que se revalúen dichos permisos y que los que no cumplan los requerimientos, sean cancelados y paguen su derecho al suministro como la mayoría de los porteños.



En conferencia semanal de Acciones y Resultados, donde el edil estuvo acompañado de la diputada local de Morena Yoloczin Domínguez Serna, informó que la propuesta está relacionada con la Agenda 20-30, de la ONU, en la que buscan que todos los seres humanos tengan acceso al agua potable.



’Desde esta sindicatura y con el apoyo de la legisladora Yoloczin, empujaremos la refundación de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), con el objetivo de que todas las obras que se hagan con el Fondo 3, del Ramo 33, se canalicen exclusivamente a obras que mejoren la calidad del servicio, lo que permitirá que los acapulqueños gocen del suministro con frecuencia y reciban el líquido limpio, sin la necesidad de pipas’, acotó.



Sobre si el cuerpo edilicio del Ayuntamiento ya conoce el proyecto del saneamiento de la bahía y qué presupuesto se ejecutará, Solorio Almazán dijo que presentará un punto de acuerdo para que comparezca el encargado de despacho de la CAPAMA, con el fin de que explique cómo se distribuirán los 160 millones de pesos anunciados por la Federación y para cuándo se culminarán las obras.



Para finalizar, el funcionario recordó que se requiere el apoyo del dos por ciento de la lista nominal del INE, para que se haga realidad la Consulta Ciudadana, sobre si el pueblo quiere que los ex presidentes mexicanos sean juzgados o no, la cual de reunirse los más de 2.8 millones de firmas, se llevaría a cabo en 2021, en el proceso electoral del 6 de junio venidero, concluyó.